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Будут ли продлевать учебный год, смещать сроки ЦТ и вступительной кампании

28.04.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

В Минобре рассказали, будут ли продлевать учебный год, смещать сроки ЦТ и вступительной кампании

Власти не будут переносить окончание учебного года в школах, он завершится 30 мая, как и планировалось. Об этом сообщал министр образования Игорь Карпенко.

— Мы хотим, чтобы в аудиториях было чуть меньше людей, чем было раньше. Усилим санитарную обработку этих помещений. Мы сейчас запускаем электронную регистрацию, это упростит ситуацию, не нужно будет несколько раз ходить при записи на централизованное тестирование, — рассказал министр образования о проведении централизованного тестирования в нынешнем году. — В том числе обсуждаем при необходимости вопросы возможного смещения сроков проведения вступительной кампании. Но во всяком случае будем наблюдать за той ситуацией, которая развивается.

Министр сообщил, что касается выпускных экзаменов и ЦТ в условиях пандемии, форму их проведения менять не будут. А в каком формате будут проходить выпускные вечера, станет понятно к концу мая. Тем временем к концу года планируется завершить создание единой платформы для школьников. Она позволит дистанционно знакомиться с учебными материалами и преподавательскими наработками.

 
 
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В Минобре рассказали, будут ли продлевать учебный год, смещать сроки ЦТ и вступительной кампании
 
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