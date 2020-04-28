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В каких обменниках сейчас выгоднее всего покупать доллары, а в каких - евро
Источник материала: Tut.by
Доллар и евро синхронно дорожали в течение первых трех дней на минувшей неделе, а в четверг и пятницу —
Самый высокий курс продажи банком доллара сейчас установлен в Банке Дабрабыт — 2,53 рубля, а самый низкий — в Белорусском народном банке (2,47 рубля).
Выгоднее всего сдавать американскую валюту сейчас в Абсолютбанке, Технобанке и Белорусском народном банке — 2,452 рубля.
Самый высокий курс продажи банком евро сейчас установлен в БПС-Сбербанке — 2,73 рубля, а самый низкий — МТБанк и Абсолютбанк (2,668 рубля).
Сдавать евро выгоднее всего сейчас в Абсолютбанке и Белорусском народном банке — 2,636 рубля.
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют сейчас в обменниках.
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