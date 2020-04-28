В каких обменниках сейчас выгоднее всего покупать доллары, а в каких - евро

Источник материала: Tut.by

Доллар и евро синхронно дорожали в течение первых трех дней на минувшей неделе, а в четверг и пятницу — подешевели . FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют сейчас в обменниках.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Самый высокий курс продажи банком доллара сейчас установлен в Банке Дабрабыт — 2,53 рубля, а самый низкий — в Белорусском народном банке (2,47 рубля).

Выгоднее всего сдавать американскую валюту сейчас в Абсолютбанке, Технобанке и Белорусском народном банке — 2,452 рубля.

Самый высокий курс продажи банком евро сейчас установлен в БПС-Сбербанке — 2,73 рубля, а самый низкий — МТБанк и Абсолютбанк (2,668 рубля).

Сдавать евро выгоднее всего сейчас в Абсолютбанке и Белорусском народном банке — 2,636 рубля.