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В каких обменниках сейчас выгоднее всего покупать доллары, а в каких - евро

28.04.2020 11:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доллар и евро синхронно дорожали в течение первых трех дней на минувшей неделе, а в четверг и пятницу — подешевели. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют сейчас в обменниках.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Самый высокий курс продажи банком доллара сейчас установлен в Банке Дабрабыт — 2,53 рубля, а самый низкий — в Белорусском народном банке (2,47 рубля).

Выгоднее всего сдавать американскую валюту сейчас в Абсолютбанке, Технобанке и Белорусском народном банке — 2,452 рубля.

Самый высокий курс продажи банком евро сейчас установлен в БПС-Сбербанке — 2,73 рубля, а самый низкий — МТБанк и Абсолютбанк (2,668 рубля).

Сдавать евро выгоднее всего сейчас в Абсолютбанке и Белорусском народном банке — 2,636 рубля.

 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют сейчас в обменниках.
 
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