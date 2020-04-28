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Пентагон опубликовал официальные видео с НЛО

28.04.2020 12:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пентагон опубликовал официальные видео с НЛО

Министерство обороны США опубликовало три видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены «неопознанные явления». Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованным американским оборонным ведомством.

«Минобороны публикует эти видеозаписи, чтобы прояснить любые неверные представления общественности о том, были ли распространяемые кадры реальными или же в них есть что-то еще. Наблюдаемые на видеозаписях воздушные явления по-прежнему характеризуются как неопознанные», – говорится в заявлении ведомства.

Видео были сняты экипажами американских военных самолетов в 2004 и 2015 годах. Они уже попадали в открытый доступ в 2007 и 2017 годах без разрешения Пентагона. Тогда в ВМС США признали их подлинность. На самих видео запечатлены объекты, внешне не похожие на какие-либо известные летательные аппараты.

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Министерство обороны США опубликовало три видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены «неопознанные явления». Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованным...
 
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