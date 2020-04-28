Соседская солидарность. Для вороновских медиков прибыла помощь из Польши

Источник материала: Вороновская газета





В борьбу с COVID-19 включилось все мировое сообщество. Объединяются люди, регионы и целые страны. В это трудное время особую значимость приобретает солидарность соседей. Гуманитарный груз с медицинскими препаратами и материалами из Польши прибыл на минувшей неделе в Беларусь. Помощь передали Министерство здравоохранения и госпредприятия Польши при посредничестве Фонда международной солидарности. Доставку обеспечила Государственная противопожарная служба соседней страны.











Часть помощи предназначалась для Гродно и Вороновского района, где проживает большое количество представителей польской диаспоры. Остальной груз отправился в Республиканский центр организации медицинского реагирования в Минске.

— Запас средств, которые необходимы для эпидбезопасности медперсонала, в учреждении должен быть всегда. Это гарантирует врачам чувство защищенности, — прокомментировали в Вороновской ЦРБ. — Полученные 8 тысяч масок и 1 860 литров дезинфицирующих средств будут распределены по медучреждениям района. Мы благодарим всех, кто любыми способами старается поддерживать нас.

Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.