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Соседская солидарность. Для вороновских медиков прибыла помощь из Польши

28.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Соседская солидарность. Для вороновских медиков прибыла помощь из Польши

В борьбу с COVID-19 включилось все мировое сообщество. Объединяются люди, регионы и целые страны. В это трудное время особую значимость приобретает солидарность соседей. Гуманитарный груз с медицинскими препаратами и материалами из Польши прибыл на минувшей неделе в Беларусь. Помощь передали Министерство здравоохранения и госпредприятия Польши при посредничестве Фонда международной солидарности. Доставку обеспечила Государственная противопожарная служба соседней страны. 


Соседская солидарность. Для вороновских медиков прибыла помощь из Польши

Соседская солидарность. Для вороновских медиков прибыла помощь из Польши

Часть помощи предназначалась для Гродно и Вороновского района, где проживает большое количество представителей польской диаспоры. Остальной груз отправился в Республиканский центр организации медицинского реагирования в Минске.

— Запас средств, которые необходимы для эпидбезопасности медперсонала, в учреждении должен быть всегда. Это гарантирует врачам чувство защищенности, —  прокомментировали в Вороновской ЦРБ. — Полученные 8 тысяч масок и 1 860 литров дезинфицирующих средств будут распределены по медучреждениям района. Мы благодарим всех, кто любыми способами старается поддерживать нас.

Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В борьбу с COVID-19 включилось все мировое сообщество. Объединяются люди, регионы и целые страны. В это трудное время особую значимость приобретает солидарность...
 
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