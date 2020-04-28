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В Беларуси появился еще один претендент в президенты

28.04.2020 12:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Витебчанин Владимир Мунякин виртуально уже ведет предвыборную агитацию через свой канал на Youtube и сайт president1.by.

В Беларуси появился еще один претендент в президенты
Владимир Мунякин презентует себя как общественный деятель, предприниматель, изобретатель, новатор, автор прорывных технологий. Однако в Беларуси он широко неизвестен. Разве что тем, что его проект получил шлейф скандальности и очень походил на финансовую пирамиду.

Приблизительно два года назад имя Владимира мунякина фигурировало в материалах СМИ с таким заголовком "Белорусу нужно $12 миллиардов на новый интернет, 400 заводов и свой Голливуд".

Владимир говорит, что родился в городке Лиски, что в Воронежской области, но в начале 1970-х переехал в Витебск. «Прошел свой путь от регулировщика радиоаппаратуры до создателя полного законченного производства, где еще в 1991 году запустил первый кооператив в Беларуси и достиг таких экономических показателей: цена продажи и себестоимость 1:28,8 раз», — пишет он о себе Владимир.

В сети встречается противоречивая информация, будто у Мунякина шесть высших образований или одно среднеспециальное, будто он работал продюсером на телеканале, директором киностудии и водолазом, будто выпускал телефонные станции с селекторной связью и в конце концов остался безработным, будто снял фильм ужасов, который в американском прокате заработал $140 миллионов и будто потерял все деньги. Что из всего этого правда, а что — нет, сказать сложно. 

Одна из последних новостей, который он о себе сообщает -- "Мне пришло письмо от Билла Гейтса"... 


   
 
Теги: Новости, Последние новости
 
 
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Витебчанин Владимир Мунякин виртуально уже ведет предвыборную агитацию через свой канал на Youtube и сайт president1.by.
 
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