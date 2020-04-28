В Беларуси появился еще один претендент в президенты

Владимир Мунякин презентует себя как общественный деятель, предприниматель, изобретатель, новатор, автор прорывных технологий. Однако в Беларуси он широко неизвестен. Разве что тем, что его проект получил шлейф скандальности и очень походил на финансовую пирамиду.

Владимир говорит, что родился в городке Лиски, что в Воронежской области, но в начале 1970-х переехал в Витебск. «Прошел свой путь от регулировщика радиоаппаратуры до создателя полного законченного производства, где еще в 1991 году запустил первый кооператив в Беларуси и достиг таких экономических показателей: цена продажи и себестоимость 1:28,8 раз», — пишет он о себе Владимир.





В сети встречается противоречивая информация, будто у Мунякина шесть высших образований или одно среднеспециальное, будто он работал продюсером на телеканале, директором киностудии и водолазом, будто выпускал телефонные станции с селекторной связью и в конце концов остался безработным, будто снял фильм ужасов, который в американском прокате заработал $140 миллионов и будто потерял все деньги. Что из всего этого правда, а что — нет, сказать сложно.