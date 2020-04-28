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В Гомеле горела площадка строительных отходов, уничтожены 600 квадратных метров штабелей

28.04.2020 15:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Крупный пожар ночью с 27 на 28 апреля тушили в Гомеле. Горела площадка строительных отходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомеле горела площадка строительных отходов, уничтожены 600 квадратных метров штабелей

Первое подразделение МЧС прибыло через три минуты после вызова. К этому моменту пожар уже имел угрожающие масштабы. Огонь мог перекинуться на соседние здания, кучи битума и опилок.

В Гомеле горела площадка строительных отходов, уничтожены 600 квадратных метров штабелей

К месту происшествия была направлена дополнительная техника, объявлен сбор личного состава городского и районного отделов МЧС.

В Гомеле горела площадка строительных отходов, уничтожены 600 квадратных метров штабелей

Прибыл также мобильный пункт управления гарнизона спасателей области. В ликвидации задействовали пожарный поезд Белорусской железной дороги.

В Гомеле горела площадка строительных отходов, уничтожены 600 квадратных метров штабелей

Спасатели не допустили распространения огня на строения.

В Гомеле для тушения пламени на предприятии применялся пожарный поезд

В результате пожара уничтожены древесные отходы в штабеле на площади 600 квадратных метров. Рассматриваются две версии произошедшего – поджог и неосторожное обращение с огнем.

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Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Крупный пожар ночью с 27 на 28 апреля тушили в Гомеле. Горела площадка строительных отходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первое...
 
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