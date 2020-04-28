ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Вороновском районе после спора двух местных жителей милиция нашла тайник с оружием

28.04.2020 15:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Тайник с боеприпасами и взрывчаткой нашли милиционеры в Вороновском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вороновском районе после спора двух местных жителей милиция нашла тайник с оружием

Вечером 23 апреля им поступил сигнал, что в деревне Пашковичи конфликт двух местных жителей. Во время разбирательств один из них и сообщил об оружейном тайнике в лесу.

В Вороновском районе после спора двух местных жителей милиция нашла тайник с оружием

На место выехала следственно-оперативная группа и минеры. В земле нашли пластиковую емкость, где находились охотничий карабин, пистолет, коробки с патронами, две гранаты Ф-1, тротиловые и дымовые шашки. Весь арсенал изъят, проводится проверка.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Тайник с боеприпасами и взрывчаткой нашли милиционеры в Вороновском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вечером 23 апреля им...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гомеле горела площадка строительных отходов, уничтожены 600 квадратных метров штабелей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Горецкий вестник
28.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика