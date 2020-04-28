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Четыре тонны кокаина конфисковала полиция Испании с судна под флагом Того
Источник материала: СТВ
Новости Испании. Испанские правоохранители изъяли с судна 4 тонны кокаина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Корабль под флагом Того направлялся к берегам автономного сообщества Галисия. Однако еще в международных водах его перехватили полицейские. В ходе обыска была обнаружена крупная партия наркотиков.
28 человек, которые находились на борту, в том числе 15 членов экипажа, задержаны.
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Новости Испании. Испанские правоохранители изъяли с судна 4 тонны кокаина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Корабль под флагом Того направлялся к...
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