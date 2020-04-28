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Четыре тонны кокаина конфисковала полиция Испании с судна под флагом Того

28.04.2020 16:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Испании. Испанские правоохранители изъяли с судна 4 тонны кокаина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четыре тонны кокаина конфисковала полиция Испании с судна под флагом Того

Корабль под флагом Того направлялся к берегам автономного сообщества Галисия. Однако еще в международных водах его перехватили полицейские. В ходе обыска была обнаружена крупная партия наркотиков.

Четыре тонны кокаина конфисковала полиция Испании с судна под флагом Того

28 человек, которые находились на борту, в том числе 15 членов экипажа, задержаны.

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Новости Испании. Испанские правоохранители изъяли с судна 4 тонны кокаина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Корабль под флагом Того направлялся к...
 
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