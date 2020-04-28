Тягач и скорая помощь с проблесковыми маячками столкнулись в Барановичах

Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло 28 апреля на перекрестке проспекта Советского и улицы Пролетарской.





ДТП на перекрестке проспекта Советского и улицы Пролетарской.

По словам очевидцев, тягач ехал на зеленый сигнал светофора в сторону Ледового дворца. В это время автомобиль скорой помощи ехал на красный сигнал с включенными проблесковыми маячками и звуковой сиреной по улице Пролетарской. На перекрестке машины столкнулись.





– Я заблаговременно включил звуковую сирену и проблесковые маячки, – рассказал Intex-press водитель скорой помощи. – Перед перекрестком остановился, чтобы убедиться, что все машины пропускают, и продолжил движение. Когда поворачивал налево, столкнулся с тягачом.























По словам водителя скорой, медики везли тяжелобольного пациента в больницу. Из-за ДТП пришлось вызвать вторую бригаду скорой, чтобы доставить человека на лечение.

Люди в аварии не пострадали. Автомобили получили механические повреждения