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Радуница в Слуцке — в этом году не многолюдно. Фото

28.04.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

На девятый день после Пасхи белорусы отмечают Радуницу. Праздник по-настоящему народный, ведь каждый год помянуть предков в Слуцк приезжают родственники из разных уголков страны.

Но, по сравнению с предыдущими годами, сегодня на кладбище в Василинках не многолюдно. Несколько фотографий.

Радуница в Слуцке — в этом году не многолюдно. Фото

Радуница в Слуцке — в этом году не многолюдно. Фото

Радуница в Слуцке — в этом году не многолюдно. Фото

Радуница в Слуцке — в этом году не многолюдно. Фото

Радуница в Слуцке — в этом году не многолюдно. Фото

 
 
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На девятый день после Пасхи белорусы отмечают Радуницу. Праздник по-настоящему народный, ведь каждый год помянуть предков в Слуцк приезжают родственники из разных...
 
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