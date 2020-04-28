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Радуница в Слуцке — в этом году не многолюдно. Фото
28.04.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
На девятый день после Пасхи белорусы отмечают Радуницу. Праздник по-настоящему народный, ведь каждый год помянуть предков в Слуцк приезжают родственники из разных уголков страны.
Но, по сравнению с предыдущими годами, сегодня на кладбище в Василинках не многолюдно. Несколько фотографий.
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На девятый день после Пасхи белорусы отмечают Радуницу. Праздник по-настоящему народный, ведь каждый год помянуть предков в Слуцк приезжают родственники из разных...
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