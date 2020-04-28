Радуница в Слуцке — в этом году не многолюдно. Фото

Источник материала: Слуцк Город

На девятый день после Пасхи белорусы отмечают Радуницу. Праздник по-настоящему народный, ведь каждый год помянуть предков в Слуцк приезжают родственники из разных уголков страны.

Но, по сравнению с предыдущими годами, сегодня на кладбище в Василинках не многолюдно. Несколько фотографий.



















