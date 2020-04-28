|
Мэрил Стрип спела в халате и с алкоголем – и стала мемом об идеальной вечеринке на карантине
Источник материала: KYKY>
70-летняя голливудская актриса Мэрил Стрип провела у себя дома онлайн-вечеринку, отпраздновав 90-летие автора множества бродвейских мюзиклов Стивена Сондхайма. Вместе со своими коллегами по цеху – актрисами Одрой Макдональд и Кристин Барански – Стрип исполнила песню «The Ladies Who Lunch» из мюзикла «Компания» 70-х, написанного Сондхаймом.
Для того, чтобы выступить, актрисы в банных халатах и с бокалами алкоголя созвонились из дома в Zoom. Вот как это выглядело:
Теперь Мэрил Стрип, смешивающая себе коктейль во время пения, – это мем об идеальной карантинной тусовке. На самом деле все мы иногда (а кто-то – чаще) Мэрил Стрип...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)