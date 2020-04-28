Мэрил Стрип спела в халате и с алкоголем – и стала мемом об идеальной вечеринке на карантине

Источник материала: KYKY

70-летняя голливудская актриса Мэрил Стрип провела у себя дома онлайн-вечеринку, отпраздновав 90-летие автора множества бродвейских мюзиклов Стивена Сондхайма. Вместе со своими коллегами по цеху – актрисами Одрой Макдональд и Кристин Барански – Стрип исполнила песню «The Ladies Who Lunch» из мюзикла «Компания» 70-х, написанного Сондхаймом.

Для того, чтобы выступить, актрисы в банных халатах и с бокалами алкоголя созвонились из дома в Zoom. Вот как это выглядело:

Теперь Мэрил Стрип, смешивающая себе коктейль во время пения, – это мем об идеальной карантинной тусовке. На самом деле все мы иногда (а кто-то – чаще) Мэрил Стрип...

Плюс быть женщиной - утонченно и многозначительно сидеть с накрученными волосами перед камерой и бухать как Мэрил Стрип https://t.co/mXsT2sglWP с помощью @YouTube — Kogda жить? (@KogdaArtem) April 27, 2020

Настроение 'пить с Мэрил Стрип' pic.twitter.com/hHgYRejf0A — Мария Круглова (@mkruglova) April 27, 2020

Мать кинематографа Мэрил Стрип показала свой пример приятной самоизоляции. https://t.co/eEck7GjJdd pic.twitter.com/BG0bxZlfLZ — Кинориум (@kinorium) April 28, 2020

Тоже хочу быть Мэрил Стрип, чтобы бухать на карантине pic.twitter.com/oGNIlgytgL — пис øф щит (@LizaRedBlue) April 27, 2020