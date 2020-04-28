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Мэрил Стрип спела в халате и с алкоголем – и стала мемом об идеальной вечеринке на карантине

28.04.2020 17:12 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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70-летняя голливудская актриса Мэрил Стрип провела у себя дома онлайн-вечеринку, отпраздновав 90-летие автора множества бродвейских мюзиклов Стивена Сондхайма. Вместе со своими коллегами по цеху – актрисами Одрой Макдональд и Кристин Барански – Стрип исполнила песню «The Ladies Who Lunch» из мюзикла «Компания» 70-х, написанного Сондхаймом.

Для того, чтобы выступить, актрисы в банных халатах и с бокалами алкоголя созвонились из дома в Zoom. Вот как это выглядело:

Теперь Мэрил Стрип, смешивающая себе коктейль во время пения, – это мем об идеальной карантинной тусовке. На самом деле все мы иногда (а кто-то – чаще) Мэрил Стрип...

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