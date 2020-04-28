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Ургант высказался о скандале с Региной Тодоренко

28.04.2020 16:36 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ургант высказался о скандале с Региной Тодоренко

Шоумен Иван Ургант в эфире Первого канала заступился за телеведущую Регину Тодоренко, которую затравили в Сети за высказывания о домашнем насилии.

Тодоренко в интервью заявила: женщины сами несут ответственность за то, что на них поднимают руку. Блогеры, звезды и просто пользователи начали негативно высказываться о ее словах и писать гневные посты и комментарии. Накануне журнал Glamour лишил украинскую телеведущую звания «Женщина года». Ведущая публично извинилась за некорректные слова, но многие рекламодатели уже прекратили с ней сотрудничество.

Иван Ургант отметил, что считает неприемлемым домашнее насилие, но при этом заступился за Тодоренко: «Травля и буллинг в интернете – это такое же насилие». Также он призвал критиков телеведущей лучше финансово поддержать организации, которые занимаются этой проблемой.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова


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Шоумен Иван Ургант в эфире Первого канала заступился за телеведущую Регину Тодоренко, которую затравили в Сети за высказывания о домашнем насилии. Тодоренко в...
 
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