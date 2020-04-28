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ЕЭК установила для Армении и Кыргызстана пошлины на автомобили и трактора как для других стран ЕАЭС
28.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Коллегия Евразийской экономической комиссии сегодня утвердила новые редакции перечней товаров, в отношении которых Армения и Кыргызстан применяют ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от ставок Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в торговом блоке ЕЭК.
«Для таких ключевых позиций, как легковые и грузовые автомобили, автобусы, трактора и спецтехника, будут применяться ставки единого таможенного тарифа, что особенно важно с учетом наличия производства таких транспортных средств на территориях других государств — членов ЕАЭС», — отметил член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
Данное решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января.
Для некоторых других видов продукции на текущий год для Армении и Крыгызстана продлеваются ставки пошлин, действовавшие в 2019 году. В частности для обеих стран это касается отдельных видов лекарственных средств, полуобработанных и готовых изделий из черных и цветных металлов, для Армении — отдельных химических соединений, пластмасс в первичных формах и товаров текстильной группы.
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Коллегия Евразийской экономической комиссии сегодня утвердила новые редакции перечней товаров, в отношении которых Армения и Кыргызстан применяют ставки...
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