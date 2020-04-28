Белорусская певица обвинила в плагиате экс-участника российской группы MBAND

Источник материала: Tut.by

Белорусская певица Palina обвинила в плагиате Анатолия Цоя — российского певца, который сейчас выступает сольно, а ранее был в составе группы MBAND. Речь идет о кавере на песню Аллы Пугачевой «Позови меня с собой»: Palina выпустила его в августе 2019 года, а вот Цой — только сейчас. И обе версии оказались на удивление похожими.



Певица Palina. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Обидно, что кто-то может так делать, да и всё. Без лишнего упоминания, какой-либо сноски или хотя бы захудалой благодарности на электронную почту. Обидно, что у большой дружной команды хорошо спродюссированного артиста, у крупного телевизионного канала даже не нашлось, что от себя добавить по существу, — написала белорусская исполнительница в своем Instagram.

Певица даже дала подсказку российскому артисту: предложила поменять драм-партию или спеть еще пару куплетов, так как в оригинальной версии их больше. Также Palina отметила, что простые идеи долго вынашиваются и зачастую для того, чтобы они случились, нужно переработать сотни других идей:

— До финальной версии кавера «Позови меня с собой» у меня было три рабочих проекта, в которых я пробовала найти нужное музыкальное сочетание в течение трех-четырех месяцев, то есть на это было затрачено больше чем 100 часов довольно энергоемкой интеллектуальной работы.

Тем не менее, певица вряд ли сможет как-то повлиять на ситуацию:

— Я изначально понимала, что работа с кавером — поле зыбкое. У меня нет никаких прав на эту композицию, и ничего я Анатолию Цою и кому-либо предъявить не смогу, да и про все это мне хочется поскорее забыть. История песни и так болючая. Мне даже кажется, что это ее какое-то кармическое сопровождение.

Вы можете сравнить каверы прямо сейчас. Вот версия от Анатолия Цоя, которую опубликовали на YouTube-канале «Авторадио» 27 апреля.

Ниже — вариант исполнения белорусской певицы. Видео опубликовано 5 августа 2019 года на YouTube на канале исполнительницы.

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В своем посте Palina также отметила, что ее поклонники могут помочь ей: если послушают какой-нибудь ее альбом и поделятся им где-нибудь. «А остальное само вернется на круги своя», — добавила певица.