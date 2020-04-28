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Житель Вильнюса пересёк белорусскую границу вплавь

28.04.2020 16:56 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Житель Вильнюса пересёк белорусскую границу вплавь

ПОКУПАТЕЛЬСКАЯ СПОСОБНОСТЬ. Браславский район. Военнослужащие Полоцкого погранотряда задержали 39-летнего жителя Вильнюса. Обнаружили мужчину на берегу озера Дрисвяты. Стражам рубежей задержанный рассказал, что проскользнул в Беларусь на велосипеде с мотором. Вскоре пограничники установили, что гражданин Литвы приврал. 

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Теги: Новости
 
 
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ПОКУПАТЕЛЬСКАЯ СПОСОБНОСТЬ. Браславский район. Военнослужащие Полоцкого погранотряда задержали 39-летнего жителя Вильнюса. Обнаружили мужчину на берегу озера...
 
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