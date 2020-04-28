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Житель Вильнюса пересёк белорусскую границу вплавь
Источник материала: ОНТ
ПОКУПАТЕЛЬСКАЯ СПОСОБНОСТЬ. Браславский район. Военнослужащие Полоцкого погранотряда задержали 39-летнего жителя Вильнюса. Обнаружили мужчину на берегу озера Дрисвяты. Стражам рубежей задержанный рассказал, что проскользнул в Беларусь на велосипеде с мотором. Вскоре пограничники установили, что гражданин Литвы приврал.
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ПОКУПАТЕЛЬСКАЯ СПОСОБНОСТЬ. Браславский район. Военнослужащие Полоцкого погранотряда задержали 39-летнего жителя Вильнюса. Обнаружили мужчину на берегу озера...
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