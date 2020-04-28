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РПЦ официально признала существование внутри себя тоталитарных сект

28.04.2020 17:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Всемирный русский народный собор, который возглавляет сам патриарх Кирилл, издал методичку , в которой, обозначил, в частности, секты, действующие внутри РПЦ:



«Штрихофобов», которая «не имеет единого руководства, однако достаточно многочисленна и активна. Ее представители отказываются от ИНН и паспортов нового образца. Они активны по всей стране»;

«Царебожников», которая «также децентрализована и отличается и чрезмерным почитанием последнего русского императора Николая II, которого они фактически обожествляют. Особенно активны в Свердловской области и крупных городах, переживают пик активности».

«Многие секты православного происхождения вымогают у людей деньги, жестко контролируют их жизнь, практикуют опасные для здоровья диеты и нетрадиционную медицину, часть из них склонна к переселению в глухие места — например, тайгу Тывы, Пермского края или Иркутской области. Отказ от новых паспортов и ИНН серьезно ограничивает возможности членов этих сект в учебе и работе.»

Впервые в официальном документе столь высокого уровня некоторые внутрицерковные группы, не отделенные от РПЦ, официально названы «сектами». Это повод для очень серьезного религиоведческого взгляда в глубину внутрицерковных процессов на предмет их масштабного поражения деструктивными течениями, калечащими судьбы многих людей.
 
 
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Всемирный русский народный собор, который возглавляет сам патриарх Кирилл, издал методичку , в которой, обозначил, в частности, секты, действующие внутри РПЦ:
 
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