РПЦ официально признала существование внутри себя тоталитарных сект









«Штрихофобов», которая «не имеет единого руководства, однако достаточно многочисленна и активна. Ее представители отказываются от ИНН и паспортов нового образца. Они активны по всей стране»;





«Царебожников», которая «также децентрализована и отличается и чрезмерным почитанием последнего русского императора Николая II, которого они фактически обожествляют. Особенно активны в Свердловской области и крупных городах, переживают пик активности».





«Многие секты православного происхождения вымогают у людей деньги, жестко контролируют их жизнь, практикуют опасные для здоровья диеты и нетрадиционную медицину, часть из них склонна к переселению в глухие места — например, тайгу Тывы, Пермского края или Иркутской области. Отказ от новых паспортов и ИНН серьезно ограничивает возможности членов этих сект в учебе и работе.»





Впервые в официальном документе столь высокого уровня некоторые внутрицерковные группы, не отделенные от РПЦ, официально названы «сектами». Это повод для очень серьезного религиоведческого взгляда в глубину внутрицерковных процессов на предмет их масштабного поражения деструктивными течениями, калечащими судьбы многих людей.