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В Гродненской области формируют списки предприятий, претендующих на получение помощи от государства

28.04.2020 16:56 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Гродненской области формируют списки предприятий, претендующих на получение помощи от государства

Помочь отраслям экономики, которые оказались наиболее уязвимы в неблагоприятной эпидемиологической обстановке. Соответствующий указ на прошлой неделе подписал Президент. О поддержке субъектов хозяйствования шла речь и на недавнем совещании у Главы государства. В регионах оперативно подключились к решению этого вопроса. В Гродненской области уже формируют списки предприятий, которые могут в начале мая получить финансовую помощь от государства. Об этом заявил губернатор.

Сегодня в группе риска находятся более 30 предприятий. Коллективы временно перевели на неполную занятость или отправили в отпуска. Специальная комиссия сейчас изучает положение дел на этих заводах. Пакет мер широкий, а подход к каждому – индивидуальный. Рассчитывать на кредиты, налоговые послабления и другие льготы смогут, в первую очередь, представители ведущих отраслей – химической, пищевой, строительной. Еще один вариант выхода из сложившейся ситуации – это отсрочка выплаты дивидендов на восемь месяцев. Бюджет временно недополучит почти 25 миллионов рублей, но это позволит предприятиям вовремя платить зарплаты и закупать сырье.

Также на некоторые послабления смогут рассчитывать и представители активно развивающихся в регионе отраслей, таких как туризм и сфера услуг.

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Помочь отраслям экономики, которые оказались наиболее уязвимы в неблагоприятной эпидемиологической обстановке. Соответствующий указ на прошлой неделе подписал...
 
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