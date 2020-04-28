20 человек погибли при взрыве заминированной автоцистерны в Сирии

Источник материала: ОНТ

В Африне (Сирия) в результате взрыва заминированной автоцистерны погибли не менее 20 человек, десятки получили ранения. Об этом сообщает Anadolu.

Теракт был устроен в центре города на многолюдной улице. Взрывом цистерны с мазутом были повреждены дома, сгорели несколько машин.

Раненые были госпитализированы. Число погибших после ранений может увеличиться.

Фото: Anadolu

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