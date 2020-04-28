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20 человек погибли при взрыве заминированной автоцистерны в Сирии
Источник материала: ОНТ
В Африне (Сирия) в результате взрыва заминированной автоцистерны погибли не менее 20 человек, десятки получили ранения. Об этом
Теракт был устроен в центре города на многолюдной улице. Взрывом цистерны с мазутом были повреждены дома, сгорели несколько машин.
Раненые были госпитализированы. Число погибших после ранений может увеличиться.
Фото: Anadolu
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В Африне (Сирия) в результате взрыва заминированной автоцистерны погибли не менее 20 человек, десятки получили ранения. Об этом сообщает Anadolu. Теракт был устроен в...
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