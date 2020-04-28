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В Витебской области посевная перешагнула 50% кампании. Кукурузы в 2020 году посадят на треть больше
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Витебской области на треть увеличили площади под кукурузу, а весенняя посевная кампания в целом перешагнула рубеж в 50 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Завершить основные работы на севере страны намерены к 9 мая. Позволяют и погода, и оснащенность региона энергонасыщенной техникой.
Оршанское агропромышленное объединение. Три района – Дубровенский, Оршанский, Толочинский, почти 30 хозяйств и больше 100 тысяч гектаров пашни. Половина земель – под яровой сев. С зерновой группой закончили. Сегодня все силы брошены на кукурузу. Под нее в 2020 году выделили в четыре раза больше площадей.
Максим Бакуров, заместитель генерального директора Оршанского агропромышленного объединения:
Кукурузы на зерно и во всей области будет посеяно на треть больше прошлогоднего: 120 тысяч гектаров против 80. Это отличная составляющая комбикорма для животных. В регионе только крупного рогатого скота 226 тысяч голов. Будет ли в достатке кормов во многом зависит и от того, как сегодня сработают механизаторы.
Сергей Матвеев, механизатор сельхозпредприятия «Межево-Агро»:
Сергей Матвеев из тех механизаторов, что сели на трактор временно, а остались на годы. Таких людей, верных своему выбору, сегодня, увы, недостаточно. Потому не вся техника работает круглосуточно. В остальном проблемы решены. Завершена масштабная замена машинотракторного парка. Регион хорошо укреплен энергонасыщенной техникой, навесным и прицепным оборудованием. А благодаря поддержке государства не возникает вопроса, чем заправлять железных коней.
Анастасия Бут, корреспондент:
Первые же хозяйства области вышли в поля в 20-х числах марта. И к этому моменту там сев зерновых и зернобобовых полностью или практически завершен. В целом на эту группу под уборку будет 400-450 тысяч гектаров. Если брать общий сев, то Витебская область перешагнула знаковый рубеж в 50 %.
Посадить просо, обратить внимание на гречку, плотнее занявшись ее выращиванием. И, конечно, удобрять, поливать, пропалывать. С завершением сева работы будет не меньше.
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Новости Беларуси. В Витебской области на треть увеличили площади под кукурузу, а весенняя посевная кампания в целом перешагнула рубеж в 50 %, сообщили в программе...
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