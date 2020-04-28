Дело Шеремета: главную обвиняемую оставили под арестом до конца мая

Киевский апелляционный суд 28 апреля продлил подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, волонтеру Юлии Кузьменко срок содержания под арестом на 30 дней. Об этом сообщает пресс-служба суда.





Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил подозреваемой срок действия меры пресечения до 30 мая 2020 года включительно.





Трое народных депутатов от фракции "Европейская солидарность" хотели принять Кузьменко на поруки, а именно: Мария Ионова, Николай Величкович и Михаил Бондарь. Об этом они заявили во время заседания, которое транслировалось на YouTube-канале суда.





Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, . Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.





12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко (арестован), Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как "лица, владеющие информацией" (они арестованы по другому делу).





Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Антоненко также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников.



