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Дело Шеремета: главную обвиняемую оставили под арестом до конца мая

28.04.2020 19:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Волонтера и врача Юлию Кузьменко подозревают, что она в 2016 году заложила взрывчатку под автомобиль журналиста Павла Шеремета.

Дело Шеремета: главную обвиняемую оставили под арестом до конца мая
Киевский апелляционный суд 28 апреля продлил подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, волонтеру Юлии Кузьменко срок содержания под арестом на 30 дней. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил подозреваемой срок действия меры пресечения до 30 мая 2020 года включительно.

Трое народных депутатов от фракции "Европейская солидарность" хотели принять Кузьменко на поруки, а именно: Мария Ионова, Николай Величкович и Михаил Бондарь. Об этом они заявили во время заседания, которое транслировалось на YouTube-канале суда.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, . Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко (арестован), Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как "лица, владеющие информацией" (они арестованы по другому делу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Антоненко также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников.
 
 
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Волонтера и врача Юлию Кузьменко подозревают, что она в 2016 году заложила взрывчатку под автомобиль журналиста Павла Шеремета.
 
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