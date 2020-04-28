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В Шанхае открылись отели и туристические достопримечательности

28.04.2020 19:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Шанхае открылись отели и туристические достопримечательности

В Шанхае (Китай) возобновили нормальную работу около 5200 отелей, также открылись 83% туристических достопримечательностей. Об этом информирует Shine.

Объекты могут принимать не более 30% посетителей от своей ежедневной пропускной способности.

Также управляющие и владельцы должны перенаправлять потоки гостей, чтобы избегать скопления людей на узких участках дорог, в популярных местах и на подъездах.

Операторы открывшихся объектов усилят охранные патрули и будут напоминать туристам о необходимости держаться друг от друга на расстоянии.

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В Шанхае (Китай) возобновили нормальную работу около 5200 отелей, также открылись 83% туристических достопримечательностей. Об этом информирует Shine. Объекты могут...
 
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