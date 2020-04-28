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В Шанхае открылись отели и туристические достопримечательности
Источник материала: ОНТ
В Шанхае (Китай) возобновили нормальную работу около 5200 отелей, также открылись 83% туристических достопримечательностей. Об этом
Объекты могут принимать не более 30% посетителей от своей ежедневной пропускной способности.
Также управляющие и владельцы должны перенаправлять потоки гостей, чтобы избегать скопления людей на узких участках дорог, в популярных местах и на подъездах.
Операторы открывшихся объектов усилят охранные патрули и будут напоминать туристам о необходимости держаться друг от друга на расстоянии.
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В Шанхае (Китай) возобновили нормальную работу около 5200 отелей, также открылись 83% туристических достопримечательностей. Об этом информирует Shine. Объекты могут...
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