В Шанхае открылись отели и туристические достопримечательности

Источник материала: ОНТ

В Шанхае (Китай) возобновили нормальную работу около 5200 отелей, также открылись 83% туристических достопримечательностей. Об этом информирует Shine.

Объекты могут принимать не более 30% посетителей от своей ежедневной пропускной способности.

Также управляющие и владельцы должны перенаправлять потоки гостей, чтобы избегать скопления людей на узких участках дорог, в популярных местах и на подъездах.

Операторы открывшихся объектов усилят охранные патрули и будут напоминать туристам о необходимости держаться друг от друга на расстоянии.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram