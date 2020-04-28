Четырехметрового крокодила-людоеда поймали после нападения на рыбака

Источник материала: ОНТ

На острове Суматра в провинции Риау (Индонезия) убили четырехметрового гребнистого крокодила-людоеда, который напал на рыбака. Историю рассказывает The Jakarta Post.

Хищник атаковал двоих рыбаков, когда они устанавливали рыболовные снасти. Крокодил утащил 55-летнего Шафри, его друг Тоха спасся и позвал на помощь жителей деревни. Вместе с полицией и военными люди до наступления темноты прочесывали реку.

На следующее утро недалеко от места нападения в болоте обнаружили человеческую ногу. После люди установили в устье реки сети. В результате хищник был пойман. Крокодилу вспороли брюхо. Внутри были обнаружены останки погибшего рыбака.

Гребнистый крокодил – один из крупнейших хищников в мире. Самцы данного вида могут достигать семи метров в длину и весят до двух тонн.

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