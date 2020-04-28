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В Милуоки обнаружили тела пяти человек. В службу спасения позвонил предполагаемый преступник

28.04.2020 21:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Стрельба в американском штате Висконсин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Милуоки обнаружили тела пяти человек. В службу спасения позвонил предполагаемый преступник

В одном из домов города Милуоки правоохранители обнаружили тела пяти человек в возрасте от 14 до 41 года. Все они были убиты из огнестрельного оружия. Предполагаемого преступника задержали. Выяснилось, что именно он и позвонил в службу спасения.

В Милуоки обнаружили тела пяти человек. В службу спасения позвонил предполагаемый преступник

Также было обнаружено и изъято орудие убийства. Сейчас следователи пытаются выяснить, что связывает стрелка и погибших.

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Новости США. Стрельба в американском штате Висконсин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В одном из домов города Милуоки правоохранители обнаружили...
 
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