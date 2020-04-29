У МТЗ – хорошие показатели по экспорту: на 20% выросли поставки в Россию, на 70% – в Африку

Источник материала: ОНТ

Несмотря на закрытие границ и спад мировой торговли, Минский тракторный завод демонстрирует хорошие показатели по экспорту. С начала года предприятие на 20% нарастило поставки в российские регионы. Также вырос экспорт белорусской сельхозтехники в Узбекистан, Молдову, Таджикистан, Кыргызстан и Армению.

Не исключение и африканский континент. Здесь прирост составил 70 %. Среди основных импортёров - Судан, Зимбабве и Египет. На рынки европейских стран в первом квартале было отправлено около 500 единиц техники, в Азию и на Ближний Восток – более 300 тракторов. МТЗ входит в топ-12 экспортеров тракторной техники по всему миру. Продукция присутствует на рынках 85 государств.

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