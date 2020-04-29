В «Видомлянском» отдают предпочтение зернобобовым в чистом виде

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Для всех сельхозпредприятий с приходом весны начинается напряженная и ответственная пора – посевная кампания.

Сейчас у аграриев пора, когда формируются условия для роста и развития растений, зак­ладывается программа будущего урожая. Успешное проведение весенних полевых работ зависит от готовности сельхозтехники, обеспеченности хозяйств механизаторскими кадрами, горюче-смазочными материалами, минеральными удобрениями и семенами. Все эти вопросы находятся под постоянным контролем.

Подсмотреть за ходом посевной кампании отправилась на поля ОАО «Видомлянское», где работа развернута в полном объеме. Общий сев яровых в хозяйстве – более 4 тыс. га. «Новинками» текущего года поделился заместитель директора по растениеводству ОАО Александр Русецкий.

– Практически все зернобобовые – горох, люпин – посеяли в этом году в чистом виде. Из 450 гектаров только 18 – бобовые смеси, – рассказал Александр Анатольевич. – Такого количества площадей данные культуры в нашем хозяйстве никогда не занимали. В этом году – впервые. Всегда много сеяли в чистом виде, но в этом году было поручение губернатора области, и мы его максимально использовали.

Сахарная свекла в «Видомлянском» займет в этом году 450 га, это на 20 больше, чем в 2019-м. 320 га данной культуры выращивают по системе конвизо (инновационная система контроля сорной растительности в посевах), в прошлом году было 180. Тогда система себя оправдала – получили наивысший урожай в районе в сложнейших засушливых погодных условиях. Поэтому было принято решение продолжать выращивание по данной сис­теме, но уже на больших площадях.

– Надеемся, что и в этом году культура покажет отличный результат, – поделился заместитель директора.

Кукуруза в хозяйстве займет в этом году 1800 га. Структура посевов особо не поменялась. На посевах на зерно используют импортные гибриды, а на силос – отечественные семена. На момент моего приезда (вторник) на поле возле Шалич 2 сеяли сорт «Полесский-212 СВ», который в прош­лом году сами же и вырастили. Около 80% общего объема данного гибрида, используемого для посевов в нашей области, – семена ОАО «Видомлянское».

На посеве кукурузы задействован опытный, один из лучших, механизатор Александр Яковчук (на фото), который работает на сеятельном агрегате СКП-12 «Оптима» уже около 10 лет. За день, если нет непредвиденных ситуаций, засеивается около 50 га.

В сельском хозяйстве уход за культурами – процесс практически непрерывный. Отдельного ухода требуют озимые культуры, которые вышли из зимовки прекрасно, как рапс, так и все зерновые. Но с учетом весенней засухи до конца они не распустились, идет уменьшение количества продуктивных побегов. Это показывает уже сейчас на снижение процента урожая. Не работают, как положено, азотные удобрения, потому что сушь, и роста не наблюдается. Отрицательно сказываются и ночные заморозки…

Травы не растут также из-за отсутствия влаги. Пока не будет теплых ночей и дождей, ничего не будет.

– Такой погоды весной не было, – сокрушается Александр Русецкий.

Сейчас все надежды только на погоду. Ни удобрения, ни яды не работают при отсутст­вии маломальского дождя. В прош­лые годы рост по культурам был медленный, но он был. Сейчас же совсем другая ситуация.

Ближайшие прогнозы погоды настораживают не только аграриев, но и всех, кто хоть как-то связан с землей. Хочется верить в то, что все-таки небесная канцелярия смилостивится и пошлет долгожданные дожди.

Наталья ГРИЦУК.

Фото автора.