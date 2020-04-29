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"Предложений бизнес-союзов в указе № 143 осталась ничтожная часть"

29.04.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец прокомментировал появление указа № 143 «О поддержке экономики».

"Предложений бизнес-союзов в указе № 143 осталась ничтожная часть"
По мнению А.Швеца, бизнес был бы поддержан колоссально, если бы под отсрочку попали налоги за первый квартал. Эти средства многим бизнесам позволили бы продержаться и сохранить коллективы.

«Но указ принят через несколько дней после даты уплаты квартальных налогов, а от наших предложений там осталась ничтожная часть. И это несмотря на то, что бизнес-союзы готовили предложения, как общего характера, так и конкретно по отраслям и предприятиям», — говорит руководитель РСПП.

Он обратил внимание на то, что из всех предложений принята лишь часть по аренде. До 30 сентября устанавливается мораторий на повышение базовой арендной величины, а организации из утвержденного списка отраслей могут рассчитывать на отсрочку по арендной плате до 30 сентября с последующей рассрочкой до конца года.

«Мы же просили об отсрочке до осени с последующей рассрочкой до 1 года. Мы исходили из того, что спрос возможно лишь начнет подниматься к сентябрю, но будет еще далек от полного восстановления. Поэтому для компаний, у которых весь период отсрочки отсутствовала выручка, будет непосильно платить возобновившиеся штатные платежи и погашать полугодовые отложенные».

По оценке А.Швеца, предложения по налогам приняты итого скуднее — речь в указе № 143 идет лишь о налогах, уплачиваемых в местные бюджеты во втором-третьем кварталах. Предполагается рассрочка до конца года по решению местных властей. Земельный налог и налог на недвижимость тоже на откупе исполкомов.

«Особо настораживает, что меры эти не обязательные, а рекомендательные, и местные власти сами решают что, кому и сколько. А главное — когда. Пока будет разработан механизм и критерии предоставления льгот, рассмотрены заявки, приняты решения, как бы не закончился и второй квартал».

Пока весь мир осторожно говорит о начале восстановления экономики лишь к концу следующего года, белорусскому бизнесу велено подняться из пепла за полгода, комментирует А.Швец.

Лидер РСПП напоминает, что указ № 143 перечисляет отрасли, которые особенно пострадали от пандемии. Тем не менее, уже сейчас можно говорить, что многие компании, входящие в бизнес-союз, не попали в этот список, соответственно, на них даже эти меры не распространяются, и они не являются частью поддерживаемой экономики.

«Пользуясь ситуацией (или игнорирую ее) наши партнеры в госорганах каждую неделю выдают какие-то удивительные нормотворческие инициативы карательного характера».

Тот же указ № 143 дает Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Госстандарту и Минздраву полномочия наз чать внеплановые проверки и в случае нарушений приостанавливать работу торгового объекта, кафе или ресторана на срок до 90 дней. Вице-премьер пояснил, что мера, мол, временная и нацелена на безответственный бизнес. Но при этом чиновники забыли в противовес поддержать ответственный бизнес, подчеркивает А.Швец.

«Итог: диалог есть — результатов его нет, предложения наши принимают, вопросы нам задают — ответов нам не дают. Указ принят, но с опозданием, очень спорный по эффективности, носит декоративный или ритуальный характер и перестанет быть актуальным уже через месяц».

Тем не менее, бизнес-союзы ждут обещанного второго пакета мер, продолжают мониторить ситуацию и внимательно следить за исполнением Указа № 143 на местах, помогать локально членским организациям, работать с экспертным пулом РСПП и БНПА, взаимодействовать с правительством.
 
 
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Председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец прокомментировал появление указа № 143 «О поддержке экономики».
 
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