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«Побудь ленивой ж**ой». Почему нам всем нужно отписаться от «успешно успешных» инстаграм-блогерш

29.04.2020 09:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Самое мучительное во время пандемии каронавируса — это, конечно, наблюдать за wellness-блогерами. Они и до заточения дома подрывали веру в себя у своих подписчиков, но теперь сошли с ума окончательно и превратились в разрушительное бедствие.

Вот, скажем, есть какая-нибудь Оксана — фитнес-звезда, кулинарный эксперт, бьюти-консультант, жена копии молодого Марлона Брандо и «мамочка трех прекрасных ангелочков».

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana) 11 Апр 2020 в 1:58 PDT

У нее тысячи подписчиков и остросюжетная беганина в сториз. Во времена, когда все границы были открыты и можно было спокойно облизывать качели на детских площадках, Оксана успевала за неделю съездить в Мадагаскар на конференцию по фэйсбилдингу, запустить марафон добрых дел и худой задницы и научить всех подписчиц вагинальному оргазму и кашке без комочков.

Это немного раздражало, ведь казалось, что ты на фоне Оксаны ну просто домашний фикус в ступе — ничего не делаешь, только слегка украшаешь несвежий ремонт.

Теперь же, когда у Оксаны единственный выход в люди — это сториз, подписчикам пришли двойные тапки. Доза самобичевания и чувства вины удвоилась, ведь Оксана ударилась в саморазвитие, не выходя из гостиной. И учит всех тому же. Диван у нее теперь — удобная перекладина для прокачки верхнего пресса, а сахарница — гантелька. Страшно подумать, как она надругается над хлебницей, когда ее найдет…

Встает Оксана, как правило, на рассвете: у нее приветствие солнцу, стояние на голове, выгул собачки, клизма из настоя овса, тренировка, вебинар и прямой эфир. Два прямых эфира.

В выходной — три и сессия вопрос-ответ после гивэвэя.

Еще она успевает читать бизнес-литературу, учить с крохотными детишками органическую химию и красиво складывать ноги на торс молодого мужа с подписью «споки ноки».

Весь ее блог пышет активностью и энергией, а жизнь ее кажется удивительно плодотворной даже в заточении. И еще она всегда сильно красивая — бездульная и прыщелишенная.

Как так? Откуда столько движения? Ведь Боженька придумал халат и YouTube на случай домашнего изолирования. Может, Оксана и не человек вовсе? Не Божья тварь? Ведь ни одним подписчиком еще не было замечено, как она спит или плачет из-за того, что заказала пирожок с вишней, а не с клубникой. Да она даже эти пирожки не ест! Исключительно спаржа и ореховое ничего.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Саша Шамко (@aleksa_antona) 25 Янв 2020 в 1:52 PST

Ты же смотришь на Оксану с высоты третьего подбородка. Измазанным в сыре пальцем листаешь ее сториз. У тебя вместо йоги — затекший бок, вместо комплекса упражнений — обреченное вздыхание, а вместо консилера — пятно от кабачковый икры.

И что с этим делать — непонятно, Оксанкины старания совсем тебя не мотивируют. Ну не хочется подобрать живот и пробежать сто один лестничный пролет после того, как кто-то сделал это в сториз. Так не работает. Хочется халву и отписаться от всех, на ком летние джинсы сходятся.

И, знаешь, это нормально. Тебя не должны мотивировать идеальные люди с вылизанной страницей в соцсетях, потому что это все театрально, без срача за кулисами. Блогеры показывают только овсяный настой, скрывая жмых. А жмых, как известно, это 70% нашей жизни, включая бывших, завтраки и ТЗ от начальника.

Поэтому в следующий раз, когда ты наткнешься на прямой эфир человека, который будет тебе рассказывать, как выучить английский и выйти замуж за три недели, закрывай эту какофонию немедленно.

Никак.

Этот трындеж не поднимет тебя с дивана, но сделает все, чтобы ты на диване сидела грустненькая. Захочешь бежать — побежишь. Захочешь замуж — выйдешь. Захочешь стать Оксаной — будешь. А пока посиди дома и побудь тем, кем всегда мечтала — ленивой ж**ой.

 
 
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Самое мучительное во время пандемии каронавируса - это, конечно, наблюдать за wellness-блогерами. Они и до заточения дома подрывали веру в себя у своих подписчиков, но...
 
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