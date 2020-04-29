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ООН и ВОЗ призывают Беларусь принять срочные и масштабные меры в связи с эпидемией

29.04.2020 09:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: news.myseldon.com

Число случаев заражения COVID-19 в Беларуси растет в геометрической прогрессии, отмечает в своем обращении постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкая.

В ООН отмечают «героические усилия» медиков, а также противоэпидемиологические меры и организацию тестирования в Беларуси, однако полагают, что сегодня этого уже недостаточно и «настало время для незамедлительных и масштабных мер по ужесточению физического дистанцирования». Организация рекомендует властям страны перенести все массовые мероприятия.

Ссылаясь на рекомендации ВОЗ, Иоанна Казана-Вишневецкая  призывает «внедрить возможность дистанционной работы и дистанционного обучения в школах, университетах и других образовательных учреждениях, а также приостановить работу предприятий, не оказывающих основных услуг, в том числе кафе, ресторанов, торговых центров. ВОЗ призывает сократить количество несущественных передвижений, особенно для групп высокого риска и уязвимых пациентов, что касается поездок за город, в деревни и на дачи».

В документе подчеркивается, что такие меры позволят предотвратить и замедлить распространение вируса, а медучреждения смогут подготовить ресурсы для приема больных.

Эксперты ВОЗ,  свою очередь, в заключении по результатам работы своей миссии в Беларуси дали следующие рекомендации: 

-  перенос всех массовых мероприятий, включая спортивные, культурные, политические и религиозные;

- обеспечение дальнейшей изоляции и лечения пациентов с подтвержденным COVID-19 и изоляции в условиях карантина контактов пациентов с подтвержденным COVID-19;

- переход на удаленную работу и дистанционное обучение, приостановка деятельности всех второстепенных организаций, предприятий и экономических субъектов;

- там, где удаленная работа невозможна, обеспечение строгого выполнения мер профилактики и контроля, включая гигиену рук, респираторный этикет и физическое дистанцирование с соблюдением безопасного расстояния в 1−1,5 м;

- обеспечение расстояния между работниками, ограничение количества совещаний и встреч и обеспечение надлежащей вентиляции, особенно в медицинских учреждениях;

- минимизация необязательных перемещений, особенно для групп высокого риска и уязвимых пациентов.

 
 
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Число случаев заражения COVID-19 в Беларуси растет в геометрической прогрессии, отмечает в своем обращении постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна...
 
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