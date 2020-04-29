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ООН и ВОЗ призывают Беларусь принять срочные и масштабные меры в связи с эпидемией
29.04.2020 09:20 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: news.myseldon.com
Число случаев заражения COVID-19 в Беларуси растет в геометрической прогрессии, отмечает в своем обращении постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкая.
В ООН
Ссылаясь на рекомендации ВОЗ, Иоанна Казана-Вишневецкая призывает «внедрить возможность дистанционной работы и дистанционного обучения в школах, университетах и других образовательных учреждениях, а также приостановить работу предприятий, не оказывающих основных услуг, в том числе кафе, ресторанов, торговых центров. ВОЗ призывает сократить количество несущественных передвижений, особенно для групп высокого риска и уязвимых пациентов, что касается поездок за город, в деревни и на дачи».
В документе подчеркивается, что такие меры позволят предотвратить и замедлить распространение вируса, а медучреждения смогут подготовить ресурсы для приема больных.
Эксперты ВОЗ, свою очередь
- перенос всех массовых мероприятий, включая спортивные, культурные, политические и религиозные;
- обеспечение дальнейшей изоляции и лечения пациентов с подтвержденным COVID-19 и изоляции в условиях карантина контактов пациентов с подтвержденным COVID-19;
- переход на удаленную работу и дистанционное обучение, приостановка деятельности всех второстепенных организаций, предприятий и экономических субъектов;
- там, где удаленная работа невозможна, обеспечение строгого выполнения мер профилактики и контроля, включая гигиену рук, респираторный этикет и физическое дистанцирование с соблюдением безопасного расстояния в 1−1,5 м;
- обеспечение расстояния между работниками, ограничение количества совещаний и встреч и обеспечение надлежащей вентиляции, особенно в медицинских учреждениях;
- минимизация необязательных перемещений, особенно для групп высокого риска и уязвимых пациентов.
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Число случаев заражения COVID-19 в Беларуси растет в геометрической прогрессии, отмечает в своем обращении постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна...
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