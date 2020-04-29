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Кто вошел в топ-10 налогоплательщиков столицы по итогам работы за первый квартал
Источник материала: Партизан
Какие предприятия составили топ-10 налогоплательщиков столицы по итогам работы за первый квартал текущего года, корреспонденту агентства
По словам специалистов, в списке лидеров особых перемен по сравнению с данными за февраль не произошло.
— В перечень плательщиков столицы, обеспечивших наибольшие суммы поступлений в казну за январь — март, вошли ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ИП «СЛАВНЕФТЕХИМ» ЗАО, РУП «Минскэнерго», ООО «Табак-Инвест», ЗАО «Белорусская нефтяная компания», ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» — управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП», СООО «Мобильные ТелеСистемы», унитарное предприятие «А1», ЗАО «Минский завод виноградных вин» и ЗАО «ПАТИО», — уточнили в инспекции.
За январь — март нынешнего года столичные налогоплательщики в общей сложности перечислили в консолидированный бюджет почти 3,2 млрд рублей.
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Какие предприятия составили топ-10 налогоплательщиков столицы по итогам работы за первый квартал текущего года, корреспонденту...
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