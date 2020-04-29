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Товары на сумму свыше 600 рублей сумел вынести слесарь с предприятия в Оршанском районе
Источник материала: БTКак рассказали в милиции, подозреваемый знал, где лежат ключи от складских помещений, а потому решил наладить конвейер по выносу продукции. И это у него почти получилось, пока не помешала милиция.
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Как рассказали в милиции, подозреваемый знал, где лежат ключи от складских помещений, а потому решил наладить конвейер по выносу продукции. И это у него почти...
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