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Товары на сумму свыше 600 рублей сумел вынести слесарь с предприятия в Оршанском районе

29.04.2020 09:18 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Как рассказали в милиции, подозреваемый знал, где лежат ключи от складских помещений, а потому решил наладить конвейер по выносу продукции. И это у него почти получилось, пока не помешала милиция. 
 
 
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Как рассказали в милиции, подозреваемый знал, где лежат ключи от складских помещений, а потому решил наладить конвейер по выносу продукции. И это у него почти...
 
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