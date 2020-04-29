Минобразования – о том, как будет проходить аттестация













СТВ. «Что такое личное участие? Давайте посмотрим на этот аспект. Можно было бы, погорячившись, заявить, что это участие и в удалённом формате, когда личность видна, когда на камеру изображается лицо студента, когда можно, например, с помощью каких-то средств биометрии определить, что это он. Но, с нашей точки зрения, этого недостаточно. Личное участие – это демонстрация личных знаний. На сегодняшний день мы не видим ни технологической возможности, ни, собственно говоря, гарантий того, что будет обеспечено качество образовательного процесса, если мы проведём её по-иному», - комментарий Сергея Касперовича приводит





Таким образом, Минобразования планирует аттестацию при непосредственном взаимодействии преподавателя либо комиссии с обучающимся.





«Но в обязательном порядке, это системное решение уже принято, реализуется, мы будем фактически устранять возможность для массовых скоплений людей, устранять возможность для того, чтобы были в больших количествах контакты. Это всё возможно. С точки зрения и проведения экзаменов – можно выстраивать графики, когда студенты не все приходят к одному времени, а приходят по определённому, заранее составленному расписанию, плюс использование преимущественно больших аудиторий и так далее».