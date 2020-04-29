|
Минобразования – о том, как будет проходить аттестация
Источник материала: Партизан
Аттестация, для того чтобы можно было говорить о качестве образования, должна проводиться с личным участием обучающегося, считает начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь Сергей Касперович.
«Что такое личное участие? Давайте посмотрим на этот аспект. Можно было бы, погорячившись, заявить, что это участие и в удалённом формате, когда личность видна, когда на камеру изображается лицо студента, когда можно, например, с помощью каких-то средств биометрии определить, что это он. Но, с нашей точки зрения, этого недостаточно. Личное участие – это демонстрация личных знаний. На сегодняшний день мы не видим ни технологической возможности, ни, собственно говоря, гарантий того, что будет обеспечено качество образовательного процесса, если мы проведём её по-иному», - комментарий Сергея Касперовича приводит
Таким образом, Минобразования планирует аттестацию при непосредственном взаимодействии преподавателя либо комиссии с обучающимся.
«Но в обязательном порядке, это системное решение уже принято, реализуется, мы будем фактически устранять возможность для массовых скоплений людей, устранять возможность для того, чтобы были в больших количествах контакты. Это всё возможно. С точки зрения и проведения экзаменов – можно выстраивать графики, когда студенты не все приходят к одному времени, а приходят по определённому, заранее составленному расписанию, плюс использование преимущественно больших аудиторий и так далее».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аттестация, для того чтобы можно было говорить о качестве образования, должна проводиться с личным участием обучающегося, считает начальник Главного управления...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)