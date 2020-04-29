Пляж Бонди-бич в Сиднее открыли после карантина

Источник материала: ОНТ

Уставшие от карантинных мер люди во многих странах мира с радостью встречают послабления режима. Не исключение и Австралия: там открыли один из самых популярных пляжей Сиднея Бонди-бич.

Любители сёрфинга и просто купания получили доступ к океану с 7:00 до 17:00. Среди новшеств - муниципальные работники ведут подсчёт посетителей, чтобы обеспечить социальную дистанцию. Долго сидеть на песке тоже не разрешается, но для людей даже такая возможность – большая радость.

Это стало возможным после того, как количество заболевших в Австралии снизилось до 7 за сутки. Министерство здравоохранения отметило, что это самый низкий показатель с начала кризиса и ввело послабления режима.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram