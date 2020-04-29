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Пляж Бонди-бич в Сиднее открыли после карантина

29.04.2020 09:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пляж Бонди-бич в Сиднее открыли после карантина

Уставшие от карантинных мер люди во многих странах мира с радостью встречают послабления режима. Не исключение и Австралия: там открыли один из самых популярных пляжей Сиднея Бонди-бич.

Любители сёрфинга и просто купания получили доступ к океану с 7:00 до 17:00. Среди новшеств - муниципальные работники ведут подсчёт посетителей, чтобы обеспечить социальную дистанцию. Долго сидеть на песке тоже не разрешается, но для людей даже такая возможность – большая радость.

Это стало возможным после того, как количество заболевших в Австралии снизилось до 7 за сутки. Министерство здравоохранения отметило, что это самый низкий показатель с начала кризиса и ввело послабления режима. 

 

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Уставшие от карантинных мер люди во многих странах мира с радостью встречают послабления режима. Не исключение и Австралия: там открыли один из самых популярных...
 
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