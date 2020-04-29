﻿ Какие перемены произойдут в Беларуси в конце весны?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Какие перемены произойдут в Беларуси в конце весны?

29.04.2020 10:12 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Изменение размера бюджета прожиточного минимума, скидка для пенсионеров на проезд в электричках и пересмотр Беларусбанком комиссии за некоторые услуги. «АиФ» разобрался, какие важнейшие перемены отразятся на кошельках белорусов в мае.

Какие перемены произойдут в Беларуси в конце весны?

ПЕНСИИ


В Беларуси с 1 мая изменится размер бюджета прожиточного минимума (БПМ). В среднем на душу населения он увеличится на 6,91 руб. по сравнению с текущим периодом и составит 246,78 руб. Этот показатель будет действовать до 31 июля 2020 года.

В связи с этим немного вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии, которые привязаны к БПМ. Например, социальная пенсия по возрасту, которую мужчинам назначают в 65 лет, а женщинам – в 60 лет, с 1 мая вырастет с 119,94 руб. до 123,39 руб. Социальная пенсия инвалидам 1-й группы, в том числе инвалидам с детства увеличится на 7,6 руб. и составит 271,46 руб. Инвалидам с детства 2-й группы положена прибавка в размере 6,56 руб. и размер выплаты будет равняться 234,44 руб. Новый размер выплат инвалидам 2-й группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца составит 209,76 руб. (прибавка 5,87 руб.), инвалидам 3-й группы – 185,09 руб. (+5,19 руб.). Напомним, социальная пенсия назначается при неполучении трудовой пенсии.

Минимальная пенсия по возрасту (без учета доплаты в 20% средней зарплаты) вырастет до 61,7 руб. Сейчас – 59,97 руб.

Немного увеличатся и доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, достигшим 75 лет (с 44,98 руб. до 46,28 руб.) и достигшим 80 лет (с 59,97 руб. до 61,7 руб.).

ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ

Вырастут и некоторые детские пособия, которые привязаны к БПМ. В частности, единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка с 1 мая составит 2467,8 руб. (сейчас – 2398,7 руб.), а при рождении второго и последующих детей – 3454,92 руб. (сейчас – 3358,18 руб.). Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в госорганизациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 246,78 руб. (сейчас – 239,87 руб.).

Кроме того, на сумму от 3,45 руб. до 8,3 руб. в зависимости от вида выплат вырастут пособия семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (ежемесячно), на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное), на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ (ежемесячное) и другие.

ПОСЫЛКИ

В Беларуси внесены изменения в порядок перемещения через границу товаров для личного пользования. Соответствующий указ №146 подписал президент. В частности, с 1 мая месячные нормы на посылки из-за границы – 200 евро и 31 кг в совокупности – отменяются. При этом по-прежнему будут действовать разовые нормы: стоимость одной посылки не должна быть выше 22 евро, а ее вес – не более 10 кг. Это означает, что спошлинно можно будет получить неограниченное количество посылок, однако каждая из них должна вписываться в разовую норму – 22 евро и 10 кг.


Также отменяются нормы беспошлинного ввоза товаров в сопровождаемом багаже в размере 300 евро и 20 кг при въезде физлица в Беларусь наземным транспортом чаще одного раза в три месяца.

ЧТО ЕЩЕ?

C 1 мая в Беларуси подешевеет проезд в электричках для пенсионеров. 50-процентная скидка на проезд в поездах региональных линий экономкласса будет действовать до 30 сентября включительно. Для того, чтобы воспользоваться скидкой, при себе нужно иметь оригинал пенсионного удостоверения.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ

В Беларуси часть пенсионеров смогут заплатить за телефон и телевидение дома
В начале месяца традиционно подорожают некоторые марки сигарет. С 1 мая цены на табачные изделия поднимутся на сумму от 3 до 15 коп.

АСБ «Беларусбанк» пересмотрел размер вознаграждения за операции с карточками. С начала мая просмотр баланса на пластиковой карточке в банкоматах и других устройствах, принадлежащих банкам-партнерам («Белагропромбанку» и «БПС-Сбербанку»), подорожает с 20 до 35 коп.

С 1 мая также вырастет вознаграждение за перевыпуск карточки в случае утери или хищения, а также изготовление дубликата. В частности, изготовление новой карточки АСБ «Беларусбанк» платежной системы «БЕЛКАРТ» будет стоить 6,5 руб., многих международных карточек – 9 руб.

При этом блокировка будет стоить дешевле: карт «БЕЛКАРТ» — 1,5 руб., международных карточек – от 5,5 до 7,5 руб. в зависимости от вида карты.
 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Изменение размера бюджета прожиточного минимума, скидка для пенсионеров на проезд в электричках и пересмотр Беларусбанком комиссии за некоторые услуги. «АиФ»...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Любанском районе бесправник перевернул Citroen в канал: погиб 16-летний пассажир
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
29.04.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика