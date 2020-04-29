Какие перемены произойдут в Беларуси в конце весны?

ПЕНСИИ





В Беларуси с 1 мая изменится размер бюджета прожиточного минимума (БПМ). В среднем на душу населения он увеличится на 6,91 руб. по сравнению с текущим периодом и составит 246,78 руб. Этот показатель будет действовать до 31 июля 2020 года.





В связи с этим немного вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии, которые привязаны к БПМ. Например, социальная пенсия по возрасту, которую мужчинам назначают в 65 лет, а женщинам – в 60 лет, с 1 мая вырастет с 119,94 руб. до 123,39 руб. Социальная пенсия инвалидам 1-й группы, в том числе инвалидам с детства увеличится на 7,6 руб. и составит 271,46 руб. Инвалидам с детства 2-й группы положена прибавка в размере 6,56 руб. и размер выплаты будет равняться 234,44 руб. Новый размер выплат инвалидам 2-й группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца составит 209,76 руб. (прибавка 5,87 руб.), инвалидам 3-й группы – 185,09 руб. (+5,19 руб.). Напомним, социальная пенсия назначается при неполучении трудовой пенсии.





Минимальная пенсия по возрасту (без учета доплаты в 20% средней зарплаты) вырастет до 61,7 руб. Сейчас – 59,97 руб.





Немного увеличатся и доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, достигшим 75 лет (с 44,98 руб. до 46,28 руб.) и достигшим 80 лет (с 59,97 руб. до 61,7 руб.).





ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ

Вырастут и некоторые детские пособия, которые привязаны к БПМ. В частности, единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка с 1 мая составит 2467,8 руб. (сейчас – 2398,7 руб.), а при рождении второго и последующих детей – 3454,92 руб. (сейчас – 3358,18 руб.). Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в госорганизациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 246,78 руб. (сейчас – 239,87 руб.).





Кроме того, на сумму от 3,45 руб. до 8,3 руб. в зависимости от вида выплат вырастут пособия семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (ежемесячно), на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное), на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ (ежемесячное) и другие.





ПОСЫЛКИ

В Беларуси внесены изменения в порядок перемещения через границу товаров для личного пользования. Соответствующий указ №146 подписал президент. В частности, с 1 мая месячные нормы на посылки из-за границы – 200 евро и 31 кг в совокупности – отменяются. При этом по-прежнему будут действовать разовые нормы: стоимость одной посылки не должна быть выше 22 евро, а ее вес – не более 10 кг. Это означает, что спошлинно можно будет получить неограниченное количество посылок, однако каждая из них должна вписываться в разовую норму – 22 евро и 10 кг.









Также отменяются нормы беспошлинного ввоза товаров в сопровождаемом багаже в размере 300 евро и 20 кг при въезде физлица в Беларусь наземным транспортом чаще одного раза в три месяца.





ЧТО ЕЩЕ?

C 1 мая в Беларуси подешевеет проезд в электричках для пенсионеров. 50-процентная скидка на проезд в поездах региональных линий экономкласса будет действовать до 30 сентября включительно. Для того, чтобы воспользоваться скидкой, при себе нужно иметь оригинал пенсионного удостоверения.





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В начале месяца традиционно подорожают некоторые марки сигарет. С 1 мая цены на табачные изделия поднимутся на сумму от 3 до 15 коп.





АСБ «Беларусбанк» пересмотрел размер вознаграждения за операции с карточками. С начала мая просмотр баланса на пластиковой карточке в банкоматах и других устройствах, принадлежащих банкам-партнерам («Белагропромбанку» и «БПС-Сбербанку»), подорожает с 20 до 35 коп.





С 1 мая также вырастет вознаграждение за перевыпуск карточки в случае утери или хищения, а также изготовление дубликата. В частности, изготовление новой карточки АСБ «Беларусбанк» платежной системы «БЕЛКАРТ» будет стоить 6,5 руб., многих международных карточек – 9 руб.





При этом блокировка будет стоить дешевле: карт «БЕЛКАРТ» — 1,5 руб., международных карточек – от 5,5 до 7,5 руб. в зависимости от вида карты.