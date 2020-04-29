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Леонид Анфимов: у медиков можно поучиться тому, как надо любить свой народ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Тех, кто сегодня борется за жизни, поддержали в Комитете государственного контроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Докшицкую центральную районную больницу передали 200 медицинских защитных костюмов, закупленных за счёт личных средств работников комитета.
Во время рабочей поездки в Витебский регион глава контрольного ведомства посетил районную больницу, где сегодня на излечении находится больше всего пациентов. Леонид Анфимов ознакомился с эпидемиологической обстановкой и передал средства индивидуальной защиты медикам, поблагодарив за их труд.
Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
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Новости Беларуси. Тех, кто сегодня борется за жизни, поддержали в Комитете государственного контроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
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