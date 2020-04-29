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Легковушка въехала в дерево и опрокинулась в водоканал – пассажир умер в реанимации
Источник материала: ОНТ
Легковой автомобиль в Любанском районе въехал в дерево и опрокинулся в водоканал. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
По данным милиции, инцидент произошел утром 28 апреля на трассе Р55 Любань - Калиновка - Приклинец недалеко от деревни Паличин. Находившийся за рулем «Ситроена» 21-летний водитель не справился с управлением и выехал на обочину. Машина врезалась в дерево, после чего опрокинулась в водоканал.
Пассажир легковушки, 16-летний житель Любанского района, умер в реанимации.
В ГАИ добавили, что у водителя не был права права управления авто.
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Легковой автомобиль в Любанском районе въехал в дерево и опрокинулся в водоканал. Об этом сообщили в пресс-службе МВД. По данным милиции, инцидент произошел утром 28...
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