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Над Арктикой «закрылась» крупнейшая озоновая дыра

29.04.2020 10:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ранее мы писали, что над Арктикой образовалась новая озоновая дыра — рекордно низкие уровни озона в центральной Арктике охватывали территорию, примерно в три раза превышающую размеры Гренландии. Но спустя несколько недель она «закрылась». Об этом сообщает CNN.


Изображение: ESA

Ученые из службы мониторинга атмосферы Коперника (CAMS) сделали объявление в конце прошлой недели, что над Арктикой «закрылась» самая крупная озоновая дыра. Они отметили, что это явление было вызвано не человеческой деятельностью, а особенно сильным арктическим полярным вихрем. Так что это не связано с сокращением выбросов в атмосферу вследствие пандемии.

По словам исследователей, озоновая дыра «была массивной», так большая часть озона на 17 км в стратосфере была истощена. В последний раз такое сильное химическое разрушение озона наблюдалось в Арктике почти десять лет назад.

Полярный вихрь — это большая область низкого давления и холодного воздуха, которая окружает оба полюса Земли. Полярные вихри наблюдаются постоянно, но они обычно ослабевают летом и усиливаются зимой. В службе мониторинга атмосферы Коперника отмечают, что полярный вихрь в Арктике обычно слабее из-за близости земли, а также горных хребтов, которые влияют на погоду сильнее, чем на юге.

В отличие от дыры над Арктикой, бреши в озоновом слое над Антарктидой обычно вызваны химическими веществами, такими как хлор и бром, попадающими в стратосферу. Так в течение последних 35 лет в Антарктике ежегодно образуется озоновая дыра. Но в прошлом году она была самой маленькой с момента наблюдений.

Озоновый слой находится на высоте от 20 до 25 км, он защищает нас от ультрафиолетового излучения.

 
 
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Ученые отметили, что это явление было вызвано не человеческой деятельностью, а особенно сильным арктическим полярным вихрем.
 
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