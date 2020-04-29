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Под Могилевом косуля влетела в салон Mazda
Источник материала: Tut.by
Пассажир получил травмы при столкновении автомобиля с косулей в Могилевском районе,
Происшествие случилось днем 27 апреля. Установлено, что вблизи деревни Николаевка-3 34-летний водитель Mazda сбил косулю. От удара та через лобовое стекло влетела в салон автомобиля.
В результате ДТП 36-летний пассажир Mazda получил травмы и был госпитализирован. Животное погибло.
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Авария произошла днем 27 апреля вблизи деревни Николаевка-3.
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