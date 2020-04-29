Под Могилевом косуля влетела в салон Mazda

Источник материала: Tut.by

Пассажир получил травмы при столкновении автомобиля с косулей в Могилевском районе, сообщили в пресс-службе МВД.



Фото: МВД

Происшествие случилось днем 27 апреля. Установлено, что вблизи деревни Николаевка-3 34-летний водитель Mazda сбил косулю. От удара та через лобовое стекло влетела в салон автомобиля.



Фото: МВД

В результате ДТП 36-летний пассажир Mazda получил травмы и был госпитализирован. Животное погибло.