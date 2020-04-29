Кобринчанин Станислав Волосюк о том, что же там такого в армии

Источник материала: Кобринский вестник

Совсем скоро для многих парней армейские будни отсчитают последние дни. Увольняемые в запас срочники будут просыпаться дома под мелодию будильника, а не под команду «Рота, подъем!». Какой-то год-полтора назад все они адаптировались к иным условиям жизни, кардинально иным. Каждому пришлось выйти из зоны комфорта и как можно быстрее привыкнуть в новой среде, порядку, людям. Теперь же все это позади. Отслужить в армии и достойно и пройти все испытания должны все. Но, справится с ними быстрее помогает…внутренняя мотивация. Какой главный ее компонент, наш земляк Станислав Волосюк знает не понаслышке. Ведь он достойно прошел армейский путь, ни разу не подвел своих начальников, да и сам был хорошим командиром для своих подчиненных.



– То, что я пойду служить, не было какой-то неожиданностью, – рассказывает парень. – Окей! Я молод, еще не обзавелся семьей, только закончил учиться, по карьерной лестнице пока никуда не взобрался, да и было интересно, что там в этой армии такого-то. Почему нет?.. Так я думал полтора года назад, когда впервые примерял на себя военную форму, также я думаю сейчас, уходя в запас.

Родом парень из Кобрина. Учился парень в местной средней школе. С самого детства парень был увлечен спортом. Занимался легкой атлетикой. Но в средних классах принял решение, что спортивное рвение к победе лучше переключить на учебу. Открыл в себе интерес к чтению. А ведь это хорошая возможность абстрагироваться от всего и погрузиться в историю книжного героя, почувствовать и пережить его успехи и неудачи. Кроме того, чтение помогает формировать образ мышления, свой взгляд на мир.

После окончания девяти классов поступил в Кобринский государственный политехнический колледж. Отучился на квалификацию «отделочные строительные работы». После этого работал по специальности в одной из фирм.

Но был не за горами тот день, когда Станислав должен был отправиться на «срочку». Хоть у парня и был высокий средний балл, все же определиться с вузом и будущей профессией ему в тот момент не удалось. Пришел в августе в военкомат, прошел медкомиссию и принял неминуемое.

– Служить хотел в Минске, – говорит Станислав. – В столице у меня много друзей, некоторые работает, другие учатся. Пошел в военкомат проситься. Подготовил речь, а она не понадобилась. Оказалось, что меня и так уже направляли в Минск, в 361-ю базу охраны и обслуживания (центральных органов военного управления).

Самым непривычным для парня, был первый месяц. Адаптация к дисциплине, распорядку дня – это было не сложно. Гораздо сложнее для парня было перебороть свое немного стереотипное представление о «срочке»:

– Я, впрямь, честно думал, что в армии будет гораздо сложнее, жестче, бескомпромисснее. Это была своего рода шоковая терапия. Но потом, по шкале интересности служба не сбавляла.

Сержант Волосюк был назначен на должность командира отделения роты охраны батальона охраны. Подразделение это занималось осуществлением караульной службы по административным зданиям Министерства обороны. В задачи Станислава, говоря простым языком, входила координация действий своих подчиненных и контроль.

– Должность, конечно, ответственная, – рассказывает парень. –Никаких сбоев ни в контрольно-пропускной системе, ни при смене караула. Это же административные здания Минобороны, там ведь заседают большие военные чины, поэтому все должно было работать, как часы.

За плечами Станислава полтора года срочной службы. За это время, по словам парня, он заметил в себе несколько изменений: речь стала громче, стал спокойнее, собраннее и рассудительнее.

– Если военная служба и изменила меня, я об этом узнаю, уже на гражданке, – поделился кобринчанин. – Но, если бы у меня был сейчас выбор, я бы все равно пошел служить…для того, чтобы проверить себя. «Срочка» поменяла мои взгляды: я стал видеть шире, ценить то, что раньше было не важным, установил для себя приоритеты, и я четко распланировал свою будущую жизнь «на гражданке». А ведь до службы все это казалось мне достаточно эфемерными и размытыми понятиями.

Татьяна Никифорова.

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