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Бизнес считает указ по поддержке экономики как «спорным и декоративным»

29.04.2020 10:24 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: avo.ru

Так принятый документ прокомментировал глава Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец.

Разработчики указа использовали ничтожную часть предложений бизнес-союзов по пакету антикризисных мер, пишет tut.by со ссылкой на Швеца. В результате документ носит ритуальный характер и потеряет актуальность уже через месяц. Глава союза отметил, что бизнес ждет обещанного второго пакета мер.

Швец рассказал, что бизнес ожидал принятия документа до уплаты квартальных налогов, однако документ был принят лишь 24 апреля, через несколько дней после даты их уплаты.

Что касается послаблений по аренде, то они, по мнению бизнес-союзов, были приняты недостаточные. «Да, до 30 сентября устанавливается мораторий на повышение базовой арендной величины, а организации из утвержденного списка отраслей могут рассчитывать на отсрочку по арендной плате до 30 сентября с последующей рассрочкой до конца года. Мы же просили об отсрочке до осени с последующей рассрочкой до 1 года. Мы исходили из того, что спрос, возможно, лишь начнет подниматься к сентябрю, но будет еще далек от полного восстановления», — подчеркивает Швец.

Что касается налогов, то решение о рассрочке могут принять местные власти. Бизнес-союзы настораживает, что меры эти не обязательные, а  рекомендательные. «Пока будет разработан механизм и критерии предоставления льгот, рассмотрены заявки, приняты решения, как бы не закончился и второй квартал. Вот и получается, что весь мир осторожно говорит о начале восстановления экономики лишь к концу следующего года, а нам велено подняться из пепла за полгода», - поясняет Швец.

 
 
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Так принятый документ прокомментировал глава Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец.
 
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