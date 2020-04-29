ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Новак: пересмотра цены на газ для Беларуси на 2020г не предполагается

29.04.2020 11:16 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Пересмотра цены поставок газа в Беларусь на 2020 год не предполагается, заявил в интервью "Интерфаксу" министр энергетики РФ Александр Новак.

Новак: пересмотра цены на газ для Беларуси на 2020г не предполагается
ТАСС
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что цена на газ должна быть более адаптивной при текущем резком изменении экономической конъюнктуры. "Очевидно, что при таком резком изменении экономической конъюнктуры цена должна быть более адаптивной, а механизм расчетов - подъемным для потребителей", - сказал Лукашенко во время рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета.

В свою очередь Новак заявил: "Мы исходим из того, что в начале года достигнуты договорённости по цене на газ для белорусских потребителей до конца 2020 года".

"И эта цена зафиксирована в соответствующем протоколе между правительством республики Беларусь и "Газпромом", и в контрактах между хозяйствующими субъектами, там тоже пересмотра никакого не предполагается. Наши компании взаимодействуют в соответствии с подписанными документами - цена $127 за тысячу кубометров", - добавил он.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пересмотра цены поставок газа в Беларусь на 2020 год не предполагается, заявил в интервью "Интерфаксу" министр энергетики РФ Александр Новак.
 
Новости дня
Новости разные
 
Киркоров в образе Посейдона, ангела и пионера. А вы помните эти костюмы?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
29.04.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика