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Банк ВТБ (Беларусь) сообщил о проведении рекламной игры для держателей карточек Visa
Источник материала: Myfin
Для участия в игре необходимо:
Подробнее о правилах можно узнать на сайте банка.
*партнерский материал, ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), УНП 101165625
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С 25 апреля по 30 июня 2020 года при оплате покупок карточкой Visa банка ВТБ (Беларусь) в каталоге Онлайнер можно принять участие в еженедельном розыгрыше iPhone 11 Pro.
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