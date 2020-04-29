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Банк ВТБ (Беларусь) сообщил о проведении рекламной игры для держателей карточек Visa

29.04.2020 10:26 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

​Банк ВТБ (Беларусь) сообщил о проведении рекламной игры для держателей карточек Visa

Для участия в игре необходимо:

  • зарегистрироваться на интернет-ресурсе https://www.onliner.by.
  • дать согласие на участие в Рекламной игре.
  • привязать банковскую карточку Visa и совершать покупки в разделе https://www.catalog.onliner.by.

Подробнее о правилах можно узнать на сайте банка.

*партнерский материал, ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), УНП 101165625

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С 25 апреля по 30 июня 2020 года при оплате покупок карточкой Visa банка ВТБ (Беларусь) в каталоге Онлайнер можно принять участие в еженедельном розыгрыше iPhone 11 Pro.
 
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