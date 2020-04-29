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Пьяный бесправник на мотоцикле пытался скрыться от ГАИ в Минске
Источник материала: Tut.by
Инспекторы с погоней задержали нетрезвого мотоциклиста в Минске. Об этом
Вечером 25 апреля на пересечении улицы Плеханова и проспекта Рокоссовского сотрудники ГАИ подали водителю мотоцикла Suzuki, который нарушил ПДД, сигнал об остановке. Мотоциклист требование проигнорировал и попытался скрыться, однако после преследования был остановлен.
Выяснилось, что водитель мотоцикла не имел прав и ранее уже привлекался за это к административной ответственности. Медицинское освидетельствование показало, что мотоциклист к тому же пьян — 0,67 промилле алкоголя.
Инспекторы составили на водителя административные протоколы за езду пьяным и без прав, а также за управление мотоциклом без регистрационных знаков и нарушение ПДД.
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Инспекторы составили на водителя административные протоколы за езду пьяным и без прав, а также за управление мотоциклом без регистрационных знаков и нарушение...
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