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Пьяный бесправник на мотоцикле пытался скрыться от ГАИ в Минске

29.04.2020 10:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Инспекторы с погоней задержали нетрезвого мотоциклиста в Минске. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.


Фото: МВД

Вечером 25 апреля на пересечении улицы Плеханова и проспекта Рокоссовского сотрудники ГАИ подали водителю мотоцикла Suzuki, который нарушил ПДД, сигнал об остановке. Мотоциклист требование проигнорировал и попытался скрыться, однако после преследования был остановлен.

Выяснилось, что водитель мотоцикла не имел прав и ранее уже привлекался за это к административной ответственности. Медицинское освидетельствование показало, что мотоциклист к тому же пьян — 0,67 промилле алкоголя.

Инспекторы составили на водителя административные протоколы за езду пьяным и без прав, а также за управление мотоциклом без регистрационных знаков и нарушение ПДД.

 
Теги: Минск
 
 
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Инспекторы составили на водителя административные протоколы за езду пьяным и без прав, а также за управление мотоциклом без регистрационных знаков и нарушение...
 
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