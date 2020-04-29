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В Гомеле горела площадка для строительных отходов

29.04.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Спасатели Гомеля ликвидировали пожар на площадке строительных отходов, огонь уничтожил примерно 600 кв.м штабеля, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

В Гомеле горела площадка для строительных отходов
Фото МЧС

Очевидец сообщил о пожаре на предприятии по улице Объездной 27 апреля в 5.14. Частное строительное унитарное предприятие занимается сносом и разборкой зданий и сооружений ручным и механизированным способом с последующей переработкой отходов.

В Гомеле горела площадка для строительных отходов

Первое подразделение МЧС было на месте вызова через три минуты. На площадке открытым пламенем горел штабель древесных отходов, огонь грозил распространиться на соседние здания, кучи битума и опилок. В момент пожара отходы древесины складировались на площади 2 га высотой до 15 м.

В Гомеле горела площадка для строительных отходов

К месту пожара была направлена дополнительная техника, объявлен сбор личного состава городского и районного отделов МЧС, прибыл мобильный пункт управления гарнизона спасателей области, в ликвидации был задействован пожарный поезд Белорусской железной дороги. Спасатели не допустили распространения огня на строения.

В Гомеле горела площадка для строительных отходов

Причина возгорания устанавливается. Рассматриваются две версии возникновения пожара: поджог и неосторожное обращение с огнем.

Белта

 
Теги: Гомель
 
 
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Спасатели Гомеля ликвидировали пожар на площадке строительных отходов, огонь уничтожил примерно 600 кв.м штабеля, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном...
 
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