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Киркоров в образе Посейдона, ангела и пионера. А вы помните эти костюмы?

29.04.2020 11:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. 30 апреля самому известному российскому певцу исполняется 53 года. Этот человек – Филипп Киркоров. 

Будущий артист родился в болгарском городе Варна. Отец Киркорова тоже был певцом, так что впервые Филипп вышел на сцену ещё в 5-летнем возрасте. Школу он окончил в Москве и с золотой медалью. Затем Киркоров поступил в Музыкальное училище имени Гнесиных, обучение в котором завершил с красным дипломом. 

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Далее Киркоров начал регулярно выступать на сцене, снялся в «Голубом огоньке», гастролировал с Аллой Пугачёвой и представил Россию на «Евровидении». Заняв 17 место, Филипп решил, что так не годится. С тех пор он выступает в роли продюсера и композитора песен для других участников песенного конкурса, за что получил прозвище «Мистер Евровидение». 

Есть у артиста и ещё одно прозвище – «Король российской эстрады». Киркоров является не только одним из самых популярных, но и одним из самых ярких артистов. Каждый раз во время своих шоу певец пытается удивить и впечатлить публику, а его клипы набирают миллионы просмотров. 

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Отдельного внимания заслуживают костюмы исполнителя. Мы собрали 9 самых необычных нарядов российского певца. 

Киркоров в образе Посейдона, ангела и пионера. А вы помните эти костюмы?
Фото: instagram.com/fkirkorov 

Киркоров в образе Посейдона, ангела и пионера. А вы помните эти костюмы?
Фото: instagram.com/fkirkorov 

Киркоров в образе Посейдона, ангела и пионера. А вы помните эти костюмы?
Фото: instagram.com/fkirkorov 

Киркоров в образе Посейдона, ангела и пионера. А вы помните эти костюмы?
Фото: instagram.com/fkirkorov 

Киркоров в образе Посейдона, ангела и пионера. А вы помните эти костюмы?
Фото: instagram.com/fkirkorov 

Киркоров в образе Посейдона, ангела и пионера. А вы помните эти костюмы?
Фото: instagram.com/fkirkorov 

Киркоров в образе Посейдона, ангела и пионера. А вы помните эти костюмы?
Фото: instagram.com/fkirkorov 

Киркоров в образе Посейдона, ангела и пионера. А вы помните эти костюмы?
Фото: instagram.com/fkirkorov 

Киркоров в образе Посейдона, ангела и пионера. А вы помните эти костюмы?
Фото: instagram.com/fkirkorov 

Кстати, недавно день рождения праздновала Алла Пугачёва.

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Люди в материале: Филипп Киркоров

 
 
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Новости России. 30 апреля самому известному российскому певцу исполняется 53 года. Этот человек – Филипп Киркоров.  Будущий артист родился в болгарском городе...
 
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