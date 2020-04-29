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В Минске 29 апреля пройдёт репетиция парада. Как будет ходить транспорт?

29.04.2020 11:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Продолжается подготовка к празднованию 75-летия Победы. 29 апреля в Минске пройдёт репетиция парада с участием механизированной колонны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В связи с этим изменятся некоторые маршруты общественного транспорта.  

В Минске 29 апреля пройдёт репетиция парада. Как будет ходить транспорт?

Движение по проспекту Машерова от  Победителей до улицы Куйбышева закроют в 21:50 до 23.30. Автобусы номер 29, 44, 136 и 1002-ТК будут объезжать перекрытый участок по улицам Куйбышева, Купалы, Богдановича, Немига и проспекту Победителей.

В Минске 29 апреля пройдёт репетиция парада. Как будет ходить транспорт?

18-й и 26-й автобусы поедут по Киселева, Богдановича, Хоружей, Червякова. Изменения также коснутся 163 автобуса и некоторых троллейбусных маршрутов. Актуальная информация на сайте Минтранса. Напомним, 30 апреля пройдёт репетиция роты почётного караула. 

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Продолжается подготовка к празднованию 75-летия Победы. 29 апреля в Минске пройдёт репетиция парада с участием механизированной...
 
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