В Минске 29 апреля пройдёт репетиция парада. Как будет ходить транспорт?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Продолжается подготовка к празднованию 75-летия Победы. 29 апреля в Минске пройдёт репетиция парада с участием механизированной колонны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В связи с этим изменятся некоторые маршруты общественного транспорта.





Движение по проспекту Машерова от Победителей до улицы Куйбышева закроют в 21:50 до 23.30. Автобусы номер 29, 44, 136 и 1002-ТК будут объезжать перекрытый участок по улицам Куйбышева, Купалы, Богдановича, Немига и проспекту Победителей.





18-й и 26-й автобусы поедут по Киселева, Богдановича, Хоружей, Червякова. Изменения также коснутся 163 автобуса и некоторых троллейбусных маршрутов. Актуальная информация на сайте Минтранса. Напомним, 30 апреля пройдёт репетиция роты почётного караула.