Социальные и трудовые пенсии повышаются в Беларуси с 1 мая

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Некоторые виды пенсий увеличатся с 1 мая в связи с изменением бюджета прожиточного минимума (БПМ), сообщили в Министерстве труда и соцзащиты.

Как сообщалось ранее, бюджет прожиточного минимума в Беларуси изменится с 1 мая согласно постановлению Минтруда и соцзащиты №38 от 23 апреля 2020 года. Он достигнет 246,78 рубля (будет увеличен на 6,91 рубля).

Данная величина влияет на расчет большинства социальных пособий и выплат. Так, соразмерно росту БПМ вырастут минимальные трудовые пенсии, социальные пенсии, доплаты пенсионерам 75 лет и старше, надбавки к пенсиям и повышения пенсий отдельным категориям лиц, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста. Sputnik подсчитал, как изменятся некоторые выплаты.

Так, минимальный размер пенсии по возрасту (без учета доплаты в 20% средней зарплаты) составит 61,7 рубля (25% от БПМ).

Размеры других социальных пенсий установлены следующие:

инвалидам I группы (в том числе инвалидам с детства) – 271,46 рубля (110% от БПМ);

инвалидам с детства II группы – 234,44 рубля (95% от БПМ);

инвалидам II группы, детям в случае потери кормильца – 209,76 рубля (85% от БПМ);

инвалидам III группы – 185,09 (75% от БПМ);

детям-инвалидам (до 18 лет при различной степени утраты здоровья) – от 197,42 (80% от БПМ) до 271,46 рубля (110% от БПМ).

Также будут увеличены размеры доплат к пенсиям: для неработающих пенсионеров 75 лет – до 46,27 рубля, а для тех, кто достиг 80 лет, – 61,70 рубля.

Бюджет прожиточного минимума – стоимость минимального набора благ и услуг, необходимая человеку для жизни и сохранения здоровья.