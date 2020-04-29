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Социальные и трудовые пенсии повышаются в Беларуси с 1 мая
29.04.2020 11:04 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
Некоторые виды пенсий увеличатся с 1 мая в связи с изменением бюджета прожиточного минимума (БПМ), сообщили в Министерстве труда и соцзащиты.
Как сообщалось ранее, бюджет прожиточного минимума в Беларуси изменится с 1 мая согласно постановлению Минтруда и соцзащиты №38 от 23 апреля 2020 года. Он достигнет 246,78 рубля (будет увеличен на 6,91 рубля).
Данная величина влияет на расчет большинства социальных пособий и выплат. Так, соразмерно росту БПМ вырастут минимальные трудовые пенсии, социальные пенсии, доплаты пенсионерам 75 лет и старше, надбавки к пенсиям и повышения пенсий отдельным категориям лиц, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста. Sputnik подсчитал, как изменятся некоторые выплаты.
Так, минимальный размер пенсии по возрасту (без учета доплаты в 20% средней зарплаты) составит 61,7 рубля (25% от БПМ).
Размеры других социальных пенсий установлены следующие:
Также будут увеличены размеры доплат к пенсиям: для неработающих пенсионеров 75 лет – до 46,27 рубля, а для тех, кто достиг 80 лет, – 61,70 рубля.
Бюджет прожиточного минимума – стоимость минимального набора благ и услуг, необходимая человеку для жизни и сохранения здоровья.
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Некоторые виды пенсий увеличатся с 1 мая в связи с изменением бюджета прожиточного минимума (БПМ), Сообщение Социальные и трудовые пенсии повышаются в Беларуси с 1...
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