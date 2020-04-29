ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Социальные и трудовые пенсии повышаются в Беларуси с 1 мая

29.04.2020 11:04 — Разное | Навiны Камянеччыны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны Камянеччыны

>

Некоторые виды пенсий увеличатся с 1 мая в связи с изменением бюджета прожиточного минимума (БПМ), сообщили в Министерстве труда и соцзащиты.

Как сообщалось ранее, бюджет прожиточного минимума в Беларуси изменится с 1 мая согласно постановлению Минтруда и соцзащиты №38 от 23 апреля 2020 года. Он достигнет 246,78 рубля (будет увеличен на 6,91 рубля).

Данная величина влияет на расчет большинства социальных пособий и выплат. Так, соразмерно росту БПМ вырастут минимальные трудовые пенсии, социальные пенсии, доплаты пенсионерам 75 лет и старше, надбавки к пенсиям и повышения пенсий отдельным категориям лиц, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста. Sputnik подсчитал, как изменятся некоторые выплаты.

Так, минимальный размер пенсии по возрасту (без учета доплаты в 20% средней зарплаты) составит 61,7 рубля (25% от БПМ).

Размеры других социальных пенсий установлены следующие:

  • инвалидам I группы (в том числе инвалидам с детства) – 271,46 рубля (110% от БПМ);
  • инвалидам с детства II группы – 234,44 рубля (95% от БПМ);
  • инвалидам II группы, детям в случае потери кормильца – 209,76 рубля (85% от БПМ);
  • инвалидам III группы – 185,09 (75% от БПМ);
  • детям-инвалидам (до 18 лет при различной степени утраты здоровья) – от 197,42 (80% от БПМ) до 271,46 рубля (110% от БПМ).

Также будут увеличены размеры доплат к пенсиям: для неработающих пенсионеров 75 лет – до 46,27 рубля, а для тех, кто достиг 80 лет, – 61,70 рубля.

Бюджет прожиточного минимума – стоимость минимального набора благ и услуг, необходимая человеку для жизни и сохранения здоровья.

Источник: sputnik.by.

Социальные и трудовые пенсии повышаются в Беларуси с 1 мая

Author: Редактор сайта

Социальные и трудовые пенсии повышаются в Беларуси с 1 мая

Редактор сайта

See author's posts

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Некоторые виды пенсий увеличатся с 1 мая в связи с изменением бюджета прожиточного минимума (БПМ), Сообщение Социальные и трудовые пенсии повышаются в Беларуси с 1...
 
Новости дня
Новости разные
 
С 1 мая в Беларуси повысятся детские пособия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
29.04.2020
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика