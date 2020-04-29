С 1 мая в Беларуси повысятся детские пособия

Источник материала: ОНТ

В Беларуси с 1 мая увеличится размер детских пособий, а также части других социальных выплат из-за увеличения бюджета прожиточного минимума. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты.





Будет дополнено.

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