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С 1 мая в Беларуси повысятся детские пособия

29.04.2020 10:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

С 1 мая в Беларуси повысятся детские пособия

В Беларуси с 1 мая увеличится размер детских пособий, а также части других социальных выплат из-за увеличения бюджета прожиточного минимума. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты.


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В Беларуси с 1 мая увеличится размер детских пособий, а также части других социальных выплат из-за увеличения бюджета прожиточного минимума. Об...
 
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