Новую поликлинику начали строить в Гродно

Источник материала: ОНТ

Гродно" class="one-news__figure-img">

В Гродно началось строительство новой поликлиники. Это социально-значимый объект для областного центра.

Идет закладка фундамента, ежедневно здесь трудится около 100 строителей. Объект долгожданный. В новом микрорайоне Ольшанка живет почти 30 тысяч человек. В основном это молодые семьи. Все они пока обслуживаются в амбулаториях, а к узким специалистам ездят в другие поликлиники города. Новое медучреждение станет одним из самых больших в Гродно. Строится по принципу медицинского центра. В одном здании будет детское отделение, взрослое (с дневным стационаром) и женская консультация.

Поликлиника станет восьмой по счету в областном центре. Сдадут объект через три года. А освободившиеся площади амбулаторий отдадут в аренду бизнесу.

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