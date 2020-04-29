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Новую поликлинику начали строить в Гродно

29.04.2020 11:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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В Гродно началось строительство новой поликлиники. Это социально-значимый объект для областного центра.

Идет закладка фундамента, ежедневно здесь трудится около 100 строителей. Объект долгожданный. В новом микрорайоне Ольшанка живет почти 30 тысяч человек. В основном это молодые семьи. Все они пока обслуживаются в амбулаториях, а к узким специалистам ездят в другие поликлиники города. Новое медучреждение станет одним из самых больших в Гродно. Строится по принципу медицинского центра. В одном здании будет детское отделение, взрослое (с дневным стационаром) и женская консультация.

Поликлиника станет восьмой по счету в областном центре. Сдадут объект через три года. А освободившиеся площади амбулаторий отдадут в аренду бизнесу.

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Теги: Гродно
 
 
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В Гродно началось строительство новой поликлиники. Это социально-значимый объект для областного центра. Идет закладка фундамента, ежедневно здесь трудится около...
 
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