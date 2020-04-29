Вредная привычка грызть ногти у детей, к сожалению, очень распространена. Самое обидное, что никакими замечаниями и одергиваниями взрослым не удается избавить от нее своих чад. Потому что дети, которые грызут ногти, даже не замечают, что они это делают.

Врачи считают, что дети грызут ногти, когда сильно нервничают по какой-то причине. Но помимо косметического дефекта — пальцы с обгрызенными ногтями выглядят безобразно- это еще и опасно для здоровья. Грязь, которая скапливается под ногтями, является источником различных инфекционных заболеваний. К тому же, если грызть ногти постоянно, можно получить воспаление мякоти пальца, а это очень болезненно. Такое воспаление иногда даже требует хирургического вмешательства.

Ногти необходимо всегда содержать в чистоте — подстриженными и чистыми.

Н.Н.СОЛОДКАЯ, инструктор-валеолог ГУ «Смолевичский РЦГиЭ».