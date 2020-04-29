В хоккейной Лиге чемпионов выступят сразу два белорусских клуба

Группового этапа не будет, "Юность" и "Нёман" начнут с плей-офф. Минчане, как чемпионы страны, имели путевку в Лигу чемпионов, а гродненцы были туда приглашены организаторами — возникла необходимость замены словацкой команды. "Нёман" в регулярном национальном чемпионате занял второе место, а в плей-офф завоевал лишь бронзу.





Интересно, что ранее гродненцы трижды выступали в Лиге чемпионов и ни разу не смогли выйти из группы. Теперь же это им удастся, благодаря отмене группового раунда-команды начнут с 1/16 финала (матчи будут проходить дома и в гостях). Старт перенесли с 3 сентября на 6 октября 2020-го.